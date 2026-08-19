Ibovespa interrompe sequência negativa e sobe 0,90% no fim do pregão

O dólar à vista terminou a sessão em queda de 0,86%, cotado a R$ 5,1766. - (crédito: Bolsa de São Paulo - B3/Divulgação )

O Ibovespa encerrou a sessão desta quarta-feira (19/8) em alta de 0,90%, aos 167.830 pontos, interrompendo uma sequência de 11 pregões consecutivos de queda. O movimento de recuperação ocorreu em um ambiente de maior apetite por ativos de risco nos mercados internacionais.



Durante a manhã, o principal índice da Bolsa brasileira chegou a avançar 2,09%, aos 169.816 pontos, por volta das 11h20. A alta perdeu força ao longo do pregão, mas o índice terminou o dia no campo positivo.

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Segundo Vitor Kayo, economista sênior da Nomad, o desempenho da Bolsa foi favorecido pelo ambiente externo e pelo movimento de recuperação após a sequência de perdas.

"A bolsa brasileira também aproveita o clima mais positivo e o Ibovespa sobe, recuperando parte do terreno perdido na sequência recente de perdas. Petrobras e Vale ajudam a sustentar o índice, num movimento que mistura o ajuste técnico depois de tantas quedas com a leitura de que o risco Brasil vinha sendo cobrado além da conta," explica.

O dólar à vista terminou a sessão em queda de 0,86%, cotado a R$ 5,1766. Durante a manhã, a moeda chegou à mínima de R$ 5,1566. Com o resultado, o dólar voltou a fechar abaixo da marca de R$ 5,20 pela primeira vez em três pregões.

Para Kayo, o movimento acompanha a desvalorização da moeda americana no exterior após o Tesouro dos Estados Unidos anunciar o reforço das recompras de títulos de dívida de longo prazo. A medida aumentou a liquidez no mercado e contribuiu para aliviar os juros dos títulos americanos, enfraquecendo o dólar globalmente.