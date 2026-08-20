Sebrae Supernova oferece R$ 1,5 mi para universitários inovadores

Participantes e organizadores do Sebrae Supernova em Brasília, iniciativa que fomenta inovação e empreendedorismo universitário - (crédito: Divulgação)

O Sebrae Supernova esteve no Distrito Federal para mobilizar estudantes e professores universitários em torno da inovação. A iniciativa oferece R$ 1,5 milhão em premiações e busca desenvolver uma nova geração de empreendedores.

As inscrições para a segunda temporada do programa estão abertas até 27 de agosto pelo site sebraesupernova.com.br. Podem participar equipes de qualquer universidade do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

A programação no DF ocorreu entre 18 e 20 de agosto, com passagem pelas instituições UDF, Uniceplac e UNDF Ceilândia. O objetivo do programa é apoiar a transformação de conhecimento em impacto econômico e social.

Para isso, a iniciativa oferece uma trilha didática que guia os participantes na criação de uma startup com potencial de mercado. O programa também visa fortalecer competências como liderança, comunicação, trabalho em equipe, pensamento crítico, gestão de projetos e visão de negócios.

Prêmios e reconhecimento

O programa distribuirá os prêmios ao longo de três temporadas em 2026. A equipe mais bem classificada ganhará uma viagem internacional com todas as despesas pagas para os estudantes e o professor orientador.

Outros valores também serão concedidos aos melhores projetos:

2º lugar: R$ 8 mil

3º lugar: R$ 4 mil

4º lugar: R$ 2 mil

Haverá reconhecimento para a melhor equipe de cada turma e de cada estado. Todos os participantes que finalizarem a jornada recebem um certificado oficial de conclusão.

Como funciona o programa

Podem se inscrever estudantes do ensino superior, organizados em equipes de duas a quatro pessoas, com um professor orientador. Cada temporada acontece de forma 100% online e dura dois meses.

As etapas incluem as inscrições, ideação com trilha formativa, entrega dos projetos e o anúncio dos resultados. Na primeira temporada de 2026, a iniciativa recebeu 637 projetos de 576 municípios de todos os estados.

O Sebrae projeta ampliar o alcance do programa. A expectativa para 2027 é sensibilizar mais de 400 mil estudantes, envolver 90 mil na formação empreendedora e reunir mais de 20 mil equipes em todo o Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.