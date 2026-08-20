Sebrae Supernova oferece R$ 1,5 mi para universitários inovadores

O Sebrae Supernova esteve no Distrito Federal para mobilizar estudantes e professores universitários em torno da inovação. A iniciativa oferece R$ 1,5 milhão em premiações e busca desenvolver uma nova geração de empreendedores.
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As inscrições para a segunda temporada do programa estão abertas até 27 de agosto pelo site sebraesupernova.com.br. Podem participar equipes de qualquer universidade do Brasil.
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A programação no DF ocorreu entre 18 e 20 de agosto, com passagem pelas instituições UDF, Uniceplac e UNDF Ceilândia. O objetivo do programa é apoiar a transformação de conhecimento em impacto econômico e social.
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Para isso, a iniciativa oferece uma trilha didática que guia os participantes na criação de uma startup com potencial de mercado. O programa também visa fortalecer competências como liderança, comunicação, trabalho em equipe, pensamento crítico, gestão de projetos e visão de negócios.
Prêmios e reconhecimento
O programa distribuirá os prêmios ao longo de três temporadas em 2026. A equipe mais bem classificada ganhará uma viagem internacional com todas as despesas pagas para os estudantes e o professor orientador.
Outros valores também serão concedidos aos melhores projetos:
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2º lugar: R$ 8 mil
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3º lugar: R$ 4 mil
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4º lugar: R$ 2 mil
Haverá reconhecimento para a melhor equipe de cada turma e de cada estado. Todos os participantes que finalizarem a jornada recebem um certificado oficial de conclusão.
Como funciona o programa
Podem se inscrever estudantes do ensino superior, organizados em equipes de duas a quatro pessoas, com um professor orientador. Cada temporada acontece de forma 100% online e dura dois meses.
As etapas incluem as inscrições, ideação com trilha formativa, entrega dos projetos e o anúncio dos resultados. Na primeira temporada de 2026, a iniciativa recebeu 637 projetos de 576 municípios de todos os estados.
O Sebrae projeta ampliar o alcance do programa. A expectativa para 2027 é sensibilizar mais de 400 mil estudantes, envolver 90 mil na formação empreendedora e reunir mais de 20 mil equipes em todo o Brasil.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.