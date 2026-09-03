Setor de informação e comunicação cresce 8,4% no 2º trimestre, diz IBGE

O setor de informação e comunicação cresceu 8,4% no segundo trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (3/9). O segmento, que inclui as telecomunicações, também apresentou alta de 2,1% em relação aos primeiros três meses do ano e esteve entre os destaques positivos do Produto Interno Bruto (PIB).
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No acumulado dos quatro trimestres encerrados no segundo trimestre, o setor registrou crescimento de 7,1%. O desempenho ocorre em meio à expansão da conectividade e dos investimentos em infraestrutura de telecomunicações no país.
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Na comparação com o primeiro trimestre, o setor teve o segundo maior crescimento percentual entre os segmentos da economia, atrás apenas das indústrias extrativas e da agropecuária. Já em relação ao segundo trimestre de 2025, o avanço de 8,4% ficou atrás somente do registrado pelas indústrias extrativas.
O setor de informação e comunicação reúne atividades de telecomunicações, televisão, rádio e cinema, edição de jornais, livros e revistas, informática e outros serviços relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
Para o Ministério das Comunicações, o resultado reforça a expansão das telecomunicações e a importância do setor para a economia brasileira. “Esse avanço reforça nossa missão de fortalecer o setor, ampliar a conectividade e garantir que os benefícios da transformação digital cheguem a cada vez mais brasileiros”, afirmou o ministro Frederico de Siqueira Filho.
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