IPC-S sobe 0,51% na primeira quadrissemana de setembro, aponta FGV Ibre

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,51% na primeira quadrissemana de setembro de 2026, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (9/9) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,78% nos últimos 12 meses.
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As sete capitais pesquisadas pela FGV Ibre apresentaram aumento nas taxas de variação em relação à medição anterior. O resultado representa uma mudança em relação ao comportamento observado durante agosto, quando o IPC-S registrou taxas negativas de 0,05% em 7 de agosto, 0,43% em 15 de agosto, 0,39% em 22 de agosto e 0,37% em 31 de agosto.
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Porto Alegre apresentou a maior taxa entre as capitais analisadas, com alta de 0,79%. O resultado foi influenciado principalmente pelo aumento de 6,97% na tarifa de eletricidade residencial.
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Brasília registrou alta de 0,70% na primeira medição de setembro. Ao longo de agosto, a capital passou por taxas de -0,22%, -0,12% e 0,16%, após iniciar o mês com variação de 0,17%.
No Rio de Janeiro, o IPC-S avançou para 0,73%, após registrar taxas negativas durante agosto. Em São Paulo, o índice chegou a 0,46%, depois de três resultados negativos consecutivos.
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