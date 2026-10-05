Ibovespa sobe 8,49% e chega a 208 mil pontos após primeiro turno

O mercado financeiro iniciou a sessão desta segunda-feira (5/10) com forte reação ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial. O Ibovespa ultrapassou pela primeira vez a marca dos 200 mil pontos e alcançou de 208,4 mil pontos, com alta superior a 8% no pregão e ganho de mais de 16 mil pontos em relação ao fechamento anterior.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O dólar também apresentou forte queda. A moeda recuou 4,71% na abertura e passou a ser negociada na casa de R$ 4,97. Ao longo da sessão, a cotação ficou na faixa de R$ 4,95 a R$ 4,98, ante o patamar de R$ 5,21 registrado anteriormente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A reação dos mercados ocorre após o resultado do primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou a primeira etapa da disputa na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 45,16%.
Após a apuração, Flávio comentou que o resultado das urnas apontava para o término do ciclo petista. Lula, por sua vez, afirmou que a disputa entrou na prorrogação e disse que iniciaria imediatamente uma nova campanha para tentar reverter o resultado no segundo turno.
Saiba Mais
Economia
Mercado reduz projeção para PIB e eleva estimativa de inflação em 2026
Economia
Mercado em euforia nesta segunda-feira
Economia
Candidatos trazem propostas econômicas em alternativa à polarização
Economia
Lula e Flávio representam caminhos distintos para a economia
Economia
A economia das urnas: campanha movimenta indústria em diversos setores
Economia
Apostadores retiraram R$ 652 milhões de contas em bets na última semana