Ibovespa sobe 8,49% e chega a 208 mil pontos após primeiro turno

A reação dos mercados ocorre após o resultado do primeiro turno da eleição presidencial - (crédito: Divulgação/Semtran RJ)

O mercado financeiro iniciou a sessão desta segunda-feira (5/10) com forte reação ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial. O Ibovespa ultrapassou pela primeira vez a marca dos 200 mil pontos e alcançou de 208,4 mil pontos, com alta superior a 8% no pregão e ganho de mais de 16 mil pontos em relação ao fechamento anterior.



O dólar também apresentou forte queda. A moeda recuou 4,71% na abertura e passou a ser negociada na casa de R$ 4,97. Ao longo da sessão, a cotação ficou na faixa de R$ 4,95 a R$ 4,98, ante o patamar de R$ 5,21 registrado anteriormente.

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A reação dos mercados ocorre após o resultado do primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou a primeira etapa da disputa na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 45,16%.

Após a apuração, Flávio comentou que o resultado das urnas apontava para o término do ciclo petista. Lula, por sua vez, afirmou que a disputa entrou na prorrogação e disse que iniciaria imediatamente uma nova campanha para tentar reverter o resultado no segundo turno.