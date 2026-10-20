Receita Federal envia cartas a contribuintes que caíram na malha fina

Na grande maioria dos casos, erros simples levaram contribuintes à malha fina - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Receita Federal está enviando cartas a quase 500 mil contribuintes de todo o país que tiveram a declaração do Imposto de Renda de 2026 retida na malha fina. A operação começou em 5 de outubro e termina nesta terça-feira (20/10).

A ação faz parte do Projeto Cartas 2026, que busca incentivar os contribuintes a corrigir possíveis erros por conta própria antes de receberem uma notificação ou intimação formal. Segundo o órgão, regularizar a situação antes de ser intimado ou notificado evita o risco de multas e o atraso no recebimento das restituições.

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Na grande maioria dos casos, erros simples levaram contribuintes à malha fina. Mas, para resolver o problema, não é preciso buscar um posto da Receita Federal. Basta ter acesso a um computador ou a um telefone celular.

Para saber se caiu na malha fina, é só entrar no portal e-CAC ou usar o aplicativo da Receita Federal, disponível para celular ou tablet. Faça o login pela conta gov.br, clique na opção “Meu Imposto de Renda” e preste atenção ao status. Se aparecer “com pendências”, clique para saber o problema encontrado pela Receita e faça a retificação.

Os erros mais comuns que leva a retenção de declaração é esquecer de declarar rendimentos de forma pontual no ano-calendário, não incluir os rendimentos recebidos pelo dependente, não informar todos os rendimentos de aposentadoria, quando titular ou dependente recebem aposentadoria de mais de uma fonte pagadora; errar o ano em que a despesa médica foi realizada ou o valor pago e informar como despesa médica gastos que não podem ser deduzidos como tal.