Confiança da indústria cai pelo terceiro mês consecutivo

Índice da FGV recuou 0,3 ponto em outubro, para 91 pontos pela desaceleração da demanda e estoques elevados - (crédito: Miguel Ângelo/CNI)

A confiança da indústria brasileira recuou pelo terceiro mês consecutivo em outubro, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (28/10) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 0,3 ponto, para 91 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 2,1 pontos, para 92 pontos.

De acordo com Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre, o resultado reflete a desaceleração da demanda e o acúmulo de estoques, além da persistência de condições monetárias restritivas e de um ambiente de incerteza elevado. Segundo ele, os indicadores de situação atual apresentaram piora, enquanto as expectativas tiveram uma recuperação leve, sem afastar o sentimento de pessimismo dos empresários em relação aos próximos meses.

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“Os efeitos dos estímulos setoriais parecem estar passando e a resiliência do mercado de trabalho parece não sustentar mais a confiança dos empresários que enfrentam condições monetárias restritivas e ambiente de incerteza ainda elevado”, afirmou Pacini.

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Em outubro, a confiança avançou em 10 dos 19 segmentos industriais pesquisados pela FGV. O resultado geral, porém, foi influenciado principalmente pela piora na avaliação da situação atual das empresas.

O Índice de Situação Atual (ISA) caiu 1,1 ponto, para 92,5 pontos, atingindo o menor nível desde dezembro de 2025. Já o Índice de Expectativas (IE) subiu 0,6 ponto, para 89,8 pontos.



