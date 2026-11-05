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Durigan diz que Selic a 13,75% é "bastante alta" e "muito ruim" para a economia

Ministro da Fazenda defendeu que governo deve oferecer condições para que taxa básica de juros diminua

Durigan reconhece que governo deve oferecer condições para que taxa de juros diminua - (crédito: Washington Costa/MF)
Durigan reconhece que governo deve oferecer condições para que taxa de juros diminua - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quinta-feira (5/11), que a taxa básica de juros do Brasil é “bastante alta” e “muito ruim” para a economia e para os setores, citando como exemplo o financeiro e o produtivo. Durigan ainda defendeu a necessidade do governo adotar medidas que ofereçam condições para que, de maneira sustentável e estrutural, a taxa de juros diminua no país. 

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No entanto, ao ser questionado pelos repórteres, o chefe da equipe econômica evitou criticar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que interrompeu o ciclo de corte da Selic. Ontem (4), o Comitê manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. 

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“Eu não vou fazer esse tipo de comentário valorativo, mas a taxa de juros no Brasil é muito alta. Um esforço que a gente tem que fazer no Lula 4 é dar as condições corretas para que a gente diminua a taxa de juros”, defendeu o ministro. 

Durigan negou a possibilidade de, nos próximos dias, haver um anúncio de medidas para melhorar o cenário das contas públicas. Ele relembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja esta semana para participar da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), mas que a equipe econômica seguirá trabalhando em propostas. 

"Nos próximos dias, provavelmente não. O presidente tem viagem para a COP, preparação do presidente para isso. A gente vai seguir debatendo, levando propostas. Tenho falado com o presidente diariamente, mas, para os próximos dias, não. Acho que quando o presidente voltar da viagem, a gente deve ter mais informações", reforçou.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 05/11/2026 10:54 / atualizado em 05/11/2026 10:58
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