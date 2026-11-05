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CIBERSEGURANÇA

FGC identifica acesso indevido a dados pessoais e possível vazamento

Incidente foi detectado em 26 de outubro; entidade afirma que não há indícios de uso indevido das informações ou prejuízo financeiro

Segundo o FGC, os titulares afetados estão sendo comunicados individualmente - (crédito: Shutterstock)
Segundo o FGC, os titulares afetados estão sendo comunicados individualmente - (crédito: Shutterstock)

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) identificou um acesso não autorizado a informações pessoais em sistemas ligados aos processos de garantia. O incidente foi detectado em 26 de outubro. A entidade não especificou quais dados foram acessados, mas informou que os titulares afetados estão sendo comunicados individualmente.

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Após a identificação, o FGC adotou medidas para restringir acessos, conter o incidente e preservar evidências. Segundo a instituição, até o momento, não há indícios de divulgação ou uso indevido das informações, nem de perdas financeiras.

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A investigação continua com o apoio de especialistas para verificar a extensão do ocorrido e identificar possíveis cópias ou compartilhamentos dos dados. O caso também foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Em nota, o FGC afirmou que reforçou os mecanismos de segurança e que trata o episódio como prioridade. "O FGC lamenta o ocorrido e reconhece a preocupação que o incidente pode gerar aos titulares de dados envolvidos", declarou.

 

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Rafaela Bomfim

Repórter

Repórter na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim
postado em 05/11/2026 12:02 / atualizado em 05/11/2026 12:06
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