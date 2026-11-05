FGC identifica acesso indevido a dados pessoais e possível vazamento

Segundo o FGC, os titulares afetados estão sendo comunicados individualmente - (crédito: Shutterstock)

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) identificou um acesso não autorizado a informações pessoais em sistemas ligados aos processos de garantia. O incidente foi detectado em 26 de outubro. A entidade não especificou quais dados foram acessados, mas informou que os titulares afetados estão sendo comunicados individualmente.

Após a identificação, o FGC adotou medidas para restringir acessos, conter o incidente e preservar evidências. Segundo a instituição, até o momento, não há indícios de divulgação ou uso indevido das informações, nem de perdas financeiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A investigação continua com o apoio de especialistas para verificar a extensão do ocorrido e identificar possíveis cópias ou compartilhamentos dos dados. O caso também foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Em nota, o FGC afirmou que reforçou os mecanismos de segurança e que trata o episódio como prioridade. "O FGC lamenta o ocorrido e reconhece a preocupação que o incidente pode gerar aos titulares de dados envolvidos", declarou.