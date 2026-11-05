Taguatinga Shopping abre Natal do Quebra-Nozes com atrações gratuitas

Papai Noel e personagens do Quebra-Nozes no cenário natalino do Taguatinga Shopping, parte da programação especial de fim de ano. - (crédito: Divulgação)

O Taguatinga Shopping inaugurou sua temporada natalina temática inspirada no conto O Quebra-Nozes. Com atrações gratuitas voltadas para as famílias, o centro de compras combina cenários interativos, dança e ações comemorativas. A direção projeta um crescimento de 12% nas vendas e de 10% no fluxo de visitantes em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cenários interativos na Praça Central

A Praça Central recebe o cenário principal, que retrata a história de Clara e seu boneco encantado. O local conta com uma árvore de Natal com passagem interna para visitação, o Gazebo Iluminado, a sala da Casa da Clara e uma grande estrela inspirada na campanha Nossa Estrela é Você.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

A estrutura reúne personagens que se movimentam, tambores giratórios, totem digital que conta a história da obra e um trenzinho com passeio gratuito por trechos da ambientação. O acesso do público aos cenários é gratuito e permanece disponível até 4 de janeiro de 2027.





Apresentações de balé e iluminação externa

Alunos da Escola de Formação de Bailarinos do DF realizam apresentações gratuitas inspiradas em O Quebra-Nozes. As exibições acontecem aos sábados e domingos, às 16h e às 18h, no Gazebo Iluminado da Praça Central, com término previsto para 20 de dezembro de 2026.

Na área externa, a tradicional árvore de 35 metros de altura oferece shows de luzes diários. As apresentações luminosas ocorrem de hora em hora, entre 18h e 1h, com duração aproximada de 15 minutos cada, estendendo-se até 4 de janeiro de 2027.





Atendimento do Papai Noel e espaços temáticos

O Papai Noel recebe visitantes no Piso 3 até o dia 24 de dezembro. O horário de atendimento ocorre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O espaço inclui caixa de correio para cartas e uma poltrona adaptada para animais de estimação.

A ambientação natalina ocupa outros andares do shopping: no Piso 1, os clientes encontram o presépio da Sagrada Família e uma guirlanda para fotos; o Piso 2 dispõe de uma grande estrela iluminada.

Apadrinhamento social no TGS Solidário

A temporada promove a campanha solidária Laços de Natal, desenvolvida pelo TGS Solidário. As lojas Ri Happy e Ciatoy concentram listas com nomes, idades e sugestões de presentes de até 50 crianças atendidas por instituições sociais cadastradas.

Os clientes escolhem uma criança para apadrinhar e podem acompanhar a entrega dos brinquedos com a equipe organizadora. As orientações completas da ação estão disponíveis no endereço www.tgssolidario.com.br.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



