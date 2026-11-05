Governo estabelece lista de minerais críticos e estratégicos para o país

A Classe I, de prioridade alta, reúne substâncias que exigem atuação prioritária do poder público, em razão da relevância para os interesses nacionais e da intensidade dos riscos ou oportunidades estratégicas. - (crédito: Divulgação Sigma Lithium)

O governo federal regulamentou a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE) e estabeleceu critérios para classificar os recursos minerais considerados prioritários para o país. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (4/11).

A norma também define as diretrizes de atuação do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (Cimce), responsável por elaborar e atualizar a lista oficial dessas substâncias. A relação será revisada a cada quatro anos.



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A classificação considera fatores como risco geopolítico, concentração da oferta, possibilidade de substituição, participação do Brasil na cadeia produtiva e dependência de importações. O decreto divide os minerais em três classes, conforme o nível de prioridade de atuação do Estado.



A Classe I, de prioridade alta, reúne substâncias que exigem atuação prioritária do poder público, em razão da relevância para os interesses nacionais e da intensidade dos riscos ou oportunidades estratégicas. Estão nessa categoria terras raras, grafita, lítio, níquel, cobalto, cobre, manganês, silício e urânio.

A Classe II, de prioridade média, abrange minerais que justificam medidas para desenvolver ou fortalecer cadeias produtivas e reduzir vulnerabilidades. A lista inclui tungstênio, cromo, vanádio, tântalo, titânio, fosfato, potássio e enxofre.



Já a Classe III, de prioridade baixa, contempla substâncias submetidas a monitoramento estratégico e reavaliação periódica. Fazem parte desse grupo nióbio, estanho, ferro, zinco, ouro, magnésio, molibdênio, tório, alumínio e metais do grupo da platina.



