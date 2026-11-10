Exportações brasileiras de carne suína crescem 2,4% em outubro

A China ocupou o quarto lugar nas exportações, com 11,9 mil toneladas, avanço de 18,8%. - (crédito: Imagem gerada por i.a )

As exportações brasileiras de carne suína, considerando produtos in natura e processados, somaram 147,5 mil toneladas em outubro de 2026. O volume representa crescimento de 2,4% em relação às 144,1 mil toneladas embarcadas no mesmo mês de 2025. A receita com as vendas ao mercado externo alcançou US$ 315,7 milhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (9/11) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No acumulado de janeiro a outubro, os embarques chegaram a 1,3 milhão de toneladas, alta de 5,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita, porém, teve variação menor: somou US$ 3,1 bilhões, avanço de 0,2% em relação aos US$ 3 bilhões registrados nos dez primeiros meses de 2025.

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As Filipinas foram o principal destino da carne suína brasileira em outubro, com a compra de 34,7 mil toneladas. Apesar da liderança, o volume foi 25,1% inferior ao registrado no mesmo mês do ano anterior. O Japão aparece na segunda posição, com 17,5 mil toneladas e crescimento de 62,3%, seguido pelo Chile, que importou 12,4 mil toneladas, alta de 57,1%.



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A China ocupou o quarto lugar, com 11,9 mil toneladas, avanço de 18,8%. O México completou a lista dos cinco principais compradores, com 7,7 mil toneladas, queda de 23% na comparação anual.

Entre janeiro e outubro, as Filipinas também lideraram o ranking, com 318,1 mil toneladas, embora tenham registrado redução de 1,2%. O Japão ficou em segundo lugar, com 160,7 mil toneladas, crescimento de 68,6%. Na sequência aparecem China, com 112 mil toneladas (-21,2%); Chile, com 109,9 mil toneladas (+9,8%); e Hong Kong, com 76,3 mil toneladas (-16,9%).