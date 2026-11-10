Caixa muda identidade visual após 30 anos e aposta em banco digital

A Caixa Econômica Federal mudou sua identidade visual após 30 anos sem alterações e lançou um novo slogan. Em entrevista ao CB.Poder, programa realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, nesta terça-feira (10/11), o presidente da instituição, Carlos Vieira, comentou a modernização da marca e as novidades do aplicativo do banco, que passa a incorporar inteligência artificial e ampliar os serviços disponíveis pelo celular.





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Segundo Carlos, a mudança faz parte de um plano de modernização iniciado há três anos para distanciar o banco do antigo rótulo de "banco das filas". A instituição consolidou 14 aplicativos em um único superapp. O presidente explicou que a nova identidade visual traz a grafia em caixa baixa para dialogar com o público jovem, mantendo a tradicional letra "X".

Além disso, a transição de uma antiga "selva analógica", como define Carlos Vieira, envolveu a unificação de canais digitais e o uso da inteligência artificial para consolidar a Caixa como um banco digital. "No dia do lançamento, foram registrados quase 900 mil downloads, dos quais 10% foram de novos clientes", disse aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Mariana Niederauer.



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O presidente explicou que, antes, beneficiários do Bolsa Família em regiões remotas do Norte chegavam a gastar até R$ 600 em deslocamentos até uma agência para desbloquear senhas. Hoje, os serviços e as liberações são realizados pelo superapp, com autenticação por biometria facial.

Paralelamente aos avanços, Vieira destacou que a segurança bancária é um tema presente na instituição. Neste ano, o banco registrou uma redução de mais de 50% nas fraudes em comparação com 2025. Segundo o presidente da instituição financeira, esse avanço foi impulsionado pela criação de uma diretoria exclusiva de cibersegurança, pela unificação de cadastros e pela ampliação da validação biométrica.

Assista à entrevista completa:

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves



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