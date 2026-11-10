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CB. PODER

Caixa muda identidade visual após 30 anos e aposta em banco digital

Em entrevista ao CB.Poder, Carlos Vieira detalha modernização da marca para distanciar banco do rótulo de "banco das filas"

Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, durante entrevista ao CB.Poder. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)
Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, durante entrevista ao CB.Poder. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

A Caixa Econômica Federal mudou sua identidade visual após 30 anos sem alterações e lançou um novo slogan. Em entrevista ao CB.Poder, programa realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, nesta terça-feira (10/11), o presidente da instituição, Carlos Vieira, comentou a modernização da marca e as novidades do aplicativo do banco, que passa a incorporar inteligência artificial e ampliar os serviços disponíveis pelo celular.

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Segundo Carlos, a mudança faz parte de um plano de modernização iniciado há três anos para distanciar o banco do antigo rótulo de "banco das filas". A instituição consolidou 14 aplicativos em um único superapp. O presidente explicou que a nova identidade visual traz a grafia em caixa baixa para dialogar com o público jovem, mantendo a tradicional letra "X".


Além disso, a transição de uma antiga "selva analógica", como define Carlos Vieira, envolveu a unificação de canais digitais e o uso da inteligência artificial para consolidar a Caixa como um banco digital. "No dia do lançamento, foram registrados quase 900 mil downloads, dos quais 10% foram de novos clientes", disse aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Mariana Niederauer.



O presidente explicou que, antes, beneficiários do Bolsa Família em regiões remotas do Norte chegavam a gastar até R$ 600 em deslocamentos até uma agência para desbloquear senhas. Hoje, os serviços e as liberações são realizados pelo superapp, com autenticação por biometria facial.


Paralelamente aos avanços, Vieira destacou que a segurança bancária é um tema presente na instituição. Neste ano, o banco registrou uma redução de mais de 50% nas fraudes em comparação com 2025. Segundo o presidente da instituição financeira, esse avanço foi impulsionado pela criação de uma diretoria exclusiva de cibersegurança, pela unificação de cadastros e pela ampliação da validação biométrica.


Assista à entrevista completa:



*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 



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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 10/11/2026 15:39
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