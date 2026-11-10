Apex Brasil e Sebrae trazem mais de 300 startups para Lisboa

Lisboa — O Brasil está deixando a sua marca no segundo dia do Web Summit 2026, em Lisboa. Além de ser o primeiro país citado na abertura do evento, a Agência Brasileira de Promoção do Comércio e Investimento (Apex Brasil) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) trouxeram à capital portuguesa mais de 300 startups de todas as regiões do país.

De acordo com Mariele Christ, gerente de Indústria e Serviços da Apex, foram recebidas mais de 1.000 inscrições de startups para participar do fórum em Lisboa, e a agência selecionou 195 empresas que passaram por um processo de seleção e também pelo crivo do Web Summit. “Preferimos manter o mesmo número de empresas que trouxemos no ano passado para manter a qualidade do atendimento aos empreendedores”, disse a executiva, em entrevista ao Correio. Segundo ela, o Sebrae, por sua vez, trouxe outras 119 empresas de inovação para o evento, somando 314 startups nessa parceria.

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A gerente da Apex contou ainda que a expectativa do grupo é de que o volume de negócios supere o do ano passado, de US$ 7 milhões. “Temos expectativas superiores. Nós só contabilizamos a partir do último dia, quando elas respondem a pesquisas de avaliação e tudo mais. Então, ainda é cedo para afirmar o número. Mas a expectativa é grande, sim”, afirmou ela, sem dar cifras da perspectiva para este ano.

A delegação brasileira é composta por empresas que atuam em diversas áreas e desenvolvem soluções em setores estratégicos, como saúde e bem-estar, educação, finanças, marketing, avanços científicos, tecnologias limpas, logística e agronegócio. Entre elas, está a Aiper, startup paulista que desenvolve biopigmentos para tintas, permitindo preservar o meio ambiente e reduzir resíduos, além de economizar água. A empresa teve início em 2020, conquistou mais de 20 prêmios e tem mais de 10 parcerias em andamento. Além de escritório em São Paulo, a companhia possui uma unidade em Lisboa.

Das 314 startups brasileiras que estão participando do Web Summit e foram trazidas pela Apex e pelo Sebrae, 15% são provenientes das regiões Norte e Nordeste e 45% são lideradas por mulheres, “evidenciando a diversidade regional e a participação feminina no ecossistema brasileiro de inovação”, conforme dados da Apex.



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A maior parte dessas empresas é de São Paulo, mas há outras startups que vieram para o evento de forma independente ou em parceria com os governos estaduais, que também possuem estandes no pavilhão de exposições, como Piauí e Rio de Janeiro.

Pela manhã, durante a abertura dos pavilhões e dos estandes da Apex Brasil e do Sebrae, o presidente da Apex fez um trocadilho, afirmando que o Brasil está fazendo o movimento inverso dos portugueses em 1500, ano do descobrimento. “Estamos aqui e vamos dominar esse grande evento para mostrar para o mundo o nosso Brasil”, afirmou ele para a plateia de jornalistas e empreendedores.

Participação internacional

De acordo com dados dos organizadores do Web Summit, o evento contou com a participação de mais de 70 mil inscritos de 164 países, tornando a edição deste ano “a mais internacional” desde o início do evento, em 2016. O evento também quebrou, pelo segundo ano consecutivo, o recorde de presença de investidores, totalizando 1.943.

Os ingressos se esgotaram na semana passada, totalizando 70.003 participantes. A área de exposição está totalmente ocupada, reunindo mais de 10 mil startups e 3.052 empresas de 110 países, além de grandes parceiros ligados a algumas das maiores gigantes da tecnologia do mundo, como Apple, Meta, Google e Intel.

Um dos estandes mais visitados era o da empresa chinesa Agibot, com vários robôs humanoides interagindo com os participantes. Um deles, inclusive, dançava ao som de Uptown Funk, de Bruno Mars. Ontem, os robôs foram as estrelas da abertura do Web Summit.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit



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