Senador Eduardo Gomes defende regulação da IA com controle humanoo

A regulamentação da inteligência artificial deve garantir que o ser humano mantenha o controle sobre o desenvolvimento e o uso da tecnologia. A avaliação é do senador Eduardo Gomes (PL-TO), vice-presidente do Senado Federal e titular da Comissão de Comunicação e Direito Digital da Casa. Durante o 9º Brasília Summit, realizado nesta quarta-feira (11/11), em Brasília, ele afirmou que o tema representa um desafio mundial e exige cautela diante do avanço acelerado das ferramentas de IA.

Promovido pelo Lide em parceria com o Correio Braziliense, o evento teve como tema “Inteligência Artificial, Regulamentação e Competitividade”. Gomes afirmou que a discussão sobre o projeto apresentado pelo senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco contribuiu para a construção de um ambiente político favorável à aprovação de medidas relacionadas à tecnologia.

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“A regulamentação da inteligência artificial, assim como qualquer outra reforma profunda, traz um desafio mundial. A matéria votada pelo Senado no ano passado sinalizou que, embora a regulamentação geral ainda não estivesse pronta, o ambiente já exigia providências importantes para o uso da tecnologia”, disse.

O senador destacou que cabe ao Congresso legislar e promover o debate sobre o tema, respeitando as atribuições de cada uma das Casas. Segundo ele, as discussões também contribuíram para o diálogo institucional entre os Poderes.

Ao abordar os riscos associados à inteligência artificial generativa, Gomes defendeu que a capacidade humana de adaptação deve ser acompanhada de mecanismos de controle. “Hoje convivemos com a inteligência artificial generativa e com a capacidade humana de adaptação às mudanças. Quem deve ter a rédea e o controle sobre o ritmo da inteligência artificial é e precisa ser o ser humano”, afirmou.

Para o parlamentar, tanto a falta de regulamentação quanto a criação de normas insuficientes podem gerar problemas. Ele citou preocupações relacionadas ao desenvolvimento acelerado da tecnologia, à espionagem e a possíveis excessos.

Gomes mencionou ainda a importância do debate legislativo em áreas sensíveis, como saúde e atendimento direto à população. Segundo ele, a primeira fase de discussões deve ser preservada, com a possibilidade de votação ainda neste ano.

Investimentos

Ao tratar do cenário nacional após as eleições, o senador defendeu que o foco da classe política e do setor produtivo deve se voltar à gestão do país e à manutenção dos investimentos. “Passada a ressaca eleitoral, o foco principal deve ser cuidar do país. Os maiores empresários do Brasil continuam dispostos a investir aqui”, declarou.

Gomes afirmou que o Brasil reúne empresários com capacidade de investimento e questionou a possibilidade de transferirem seus negócios para outros países. “Quem está com medo de investir no Brasil vai investir aonde? No Paraguai. Quem está aqui são os melhores e maiores empresários do nosso país”, disse.

O senador também comentou a relação entre a polarização política e a atuação do Congresso Nacional. Para ele, parlamentares de diferentes correntes têm atribuições constitucionais a cumprir, enquanto a radicalização entre direita e esquerda abre espaço para a atuação do centro.

Gomes defendeu que o debate político retome parâmetros democráticos e que as disputas eleitorais sejam separadas das responsabilidades de governo. Segundo ele, o objetivo deve ser preservar o equilíbrio entre as instituições, com independência e interdependência entre os Poderes.