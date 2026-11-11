Gol amplia malha aérea de verão e terá oferta recorde com 45 mil voos

Aeronave da Gol Linhas Aéreas, que expandirá sua malha aérea e oferta de voos para a alta temporada de verão 2026/2027 - (crédito: Divulgação)

A Gol Linhas Aéreas estruturou a malha aérea para a alta temporada de verão 2026/2027 com foco no aumento de oferta e na eficiência da conectividade nacional e internacional. Entre os meses de dezembro de 2026 e janeiro de 2027, momento que concentra a maior demanda das férias, a companhia planeja operar aproximadamente 45 mil voos no consolidado de suas operações.

Esse total representa um acréscimo de 5,5 mil decolagens no período. A empresa alcançará a marca de mais de 7 milhões de assentos disponibilizados, número que supera em 2% o recorde anterior registrado na temporada de verão 2025/2026.

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Em comparação com a baixa temporada de 2026, a alta estação apresenta um crescimento geral de 15% nas decolagens e na oferta de assentos.

Conectividade ampliada e foco regional

A programação atende ao fluxo de passageiros característico do período de descanso e viagens de lazer.

“O planejamento de verão da Gol foi estruturado de forma a atender à crescente demanda por viagens de lazer e reencontro familiar, combinando reforços de frequência em rotas consolidadas e o início de operações sazonais estratégicas. Todo o incremento de 5.500 voos foi alocado para garantir máxima conectividade entre os principais hubs do país e as regiões turísticas com maior volume de passageiros”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol.

O acréscimo da malha contempla expansão em todas as regiões brasileiras. O Nordeste desponta com prioridade nas operações e absorverá 43% de toda a oferta adicional da alta temporada.

Rotas internacionais e venda de bilhetes

Na malha internacional, a empresa preparou rotas inéditas e sazonais conectando importantes destinos do País a localidades do exterior:

cidades argentinas: Salta, El Calafate e Ushuaia;

cidades uruguaias: Punta del Este;

cidades norte-americanas.

Os bilhetes para os voos da alta temporada de verão já estão disponíveis para compra no site e no aplicativo da Gol e Smiles, bem como em agências de viagem parceiras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.