Doria defende uso de IA no Judiciário e cobra rapidez contra fake news

Doria afirma que empresas e governos precisam incorporar a tecnologia para manter a competitividade e avalia que o uso correto da IA pode facilitar e agilizar o Judiciário - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria, co-chairman do Lide, defendeu a ampliação do uso da inteligência artificial nos setores público e privado e destacou a necessidade de maior agilidade do Poder Judiciário diante dos danos provocados pelo uso inadequado da tecnologia. A declaração foi feita em entrevista após o 9º Brasília Summit, realizado pelo Lide em parceria com o Correio Braziliense, que teve como tema central a inteligência artificial, a regulamentação e a competitividade.

Para Doria, a inteligência artificial deixou de ser uma possibilidade futura e passou a ser uma necessidade para empresas e administrações públicas. Segundo ele, organizações que não incorporarem a tecnologia aos processos de trabalho podem perder competitividade. “As empresas precisam utilizar, da forma correta, os recursos de inteligência artificial para acelerarem os processos, melhorarem procedimentos e alcançarem resultados positivos, e com isso manterem ali um certo nível de competitividade que motiva as empresas”, avalia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele também chamou a atenção para a importância da tecnologia na gestão pública. Com experiência como prefeito e governador de São Paulo, Doria afirmou que, se tivesse acesso aos recursos atuais de inteligência artificial durante sua passagem pela administração pública, poderia ter alcançado resultados ainda mais eficientes.

"Hoje, a prefeitura municipal que não tiver a inteligência artificial não consegue processar adequadamente os seus serviços para a população", afirmou. Na avaliação dele, a mesma necessidade se aplica aos governos estaduais e à administração federal.

Agilidade do Judiciário

Ao comentar a regulamentação da inteligência artificial, Doria destacou que a velocidade das decisões judiciais é um dos principais desafios. Para ele, não basta que a Justiça tome decisões corretas: é necessário que elas sejam tomadas em tempo hábil para evitar que os danos se tornem irreversíveis.

"O poder Judiciário precisa ter velocidade na decisão. Óbvio que precisa decidir bem, decidir de maneira correta, mas não pode ser lento", declarou.

Doria argumentou que os danos provocados pelo uso inadequado da tecnologia podem acontecer rapidamente, enquanto uma decisão judicial demorada pode chegar quando os prejuízos já estiverem consolidados.”No processo eleitoral, uma fake news que prejudica um candidato, leva dias e dias para ser julgada, e até esse resultado chegar, o dado já teve efeito”. Com isso em mente, ele defende que a inteligência artificial seja incorporada aos tribunais estaduais e regionais.

O empresário mencionou também o volume de processos recebidos anualmente pelo Judiciário, e avaliou que a tecnologia também nesse cenário seria indispensável para dar conta da demanda sem comprometer a qualidade e a rapidez dos julgamentos.