Black Friday 2026 deve ter menos consumidores, aponta pesquisa

O levantamento, realizado entre 7 e 19 de outubro, aponta que outros 31% ainda não decidiram se vão comprar, enquanto 19% não pretendem participar da data - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A. Press)

A intenção de compra na Black Friday de 2026 é menor do que há três anos, e os consumidores devem estar mais atentos aos preços e à própria capacidade de pagamento. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise, mostra que 51% dos moradores das capitais brasileiras pretendem aproveitar as promoções deste ano. O percentual representa uma redução de 37 pontos percentuais em relação a 2023.

O levantamento, realizado entre 7 e 19 de outubro, aponta que outros 31% ainda não decidiram se vão comprar, enquanto 19% não pretendem participar da data. Entre os interessados, a expectativa é gastar, em média, R$ 1.053.

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Para 70% dos consumidores que pretendem aproveitar as ofertas, a data é uma oportunidade de adquirir produtos de que já precisam por preços menores. Outros 37% planejam antecipar as compras de Natal. Os números indicam que a intenção de consumo está associada principalmente à possibilidade de economizar e organizar despesas previstas para o fim do ano.

A segurança nas compras também aparece como uma preocupação. Segundo a pesquisa, 65% dos entrevistados têm medo de sofrer fraudes durante a Black Friday, como roubo de informações bancárias e clonagem de cartões. Apesar disso, a internet continua sendo o principal canal de compra: 81% dos consumidores que pretendem participar da data planejam fazer aquisições on-line.

Na escolha das lojas, o preço mais baixo após pesquisa e a oferta de frete grátis aparecem empatados como fatores relevantes, mencionados por 41% dos participantes. A busca por melhores condições, portanto, não se limita ao valor anunciado dos produtos, mas também considera os custos envolvidos na compra.

Outro fator que pode influenciar as decisões é o comprometimento da renda com despesas anteriores. Entre os consumidores que pretendem comprar na Black Friday, 57% ainda estão pagando compras parceladas. Desse grupo de participantes, 22% têm três ou mais compromissos desse tipo.

A situação exige atenção ao orçamento antes de assumir novas parcelas. A existência de pagamentos em andamento não impede necessariamente novas compras, mas indica que parte dos consumidores precisará considerar as despesas já contratadas ao avaliar se uma promoção realmente compensa.

Para Caique Pedrilli, CEO da Hakuna Matata Brindes, a análise do custo e da utilidade dos produtos também deve orientar as decisões de compra das empresas. "O planejamento de compras ganhou importância diante de consumidores mais atentos ao valor e à utilidade dos produtos. Essa análise também é relevante para as empresas na organização de suas aquisições corporativas", afirma.

Metodologia

A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira ouviu 1.133 consumidores das 27 capitais brasileiras. A segunda reuniu 601 pessoas que declararam intenção de comprar na Black Friday. As entrevistas foram realizadas pela internet, e os resultados passaram por ponderação de sexo, idade, renda e escolaridade.

A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais na primeira etapa e de 4 pontos percentuais na segunda, com intervalo de confiança de 95%.