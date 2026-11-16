Acusado de sonegar mais de R$ 50 bilhões, Ricardo Magro, da Refit, tem vida de luxo nos EUA

O controlador da Refit está foragido desde maio de 2026, quando o STF decretou sua prisão preventiva no âmbito da Operação Sem Refino, da PF - (crédito: Divulgação)

Ricardo Andrade Magro, empresário brasileiro que controla a refinaria Refit e é investigado por suposta participação em uma organização criminosa voltada à prática de fraudes fiscais estruturadas e à lavagem de dinheiro, tem uma vida de luxo nos Estados Unidos, onde está foragido. O empresário conta com carros de luxo e mansões em condomínios de alto padrão.

Reportagem do Fantástico mostrou que Magro mora nos EUA há 11 anos e tem green card, documento que concede ao imigrante o direito de morar e trabalhar permanentemente no país. Além dele, sua ex-esposa e os filhos também residem em Miami.

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O controlador da Refit está foragido desde maio de 2026, quando o STF decretou sua prisão preventiva no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal (PF). O grupo de empresas controlado pela refinaria acumula dívida de mais de R$ 50 bilhões em impostos, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

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Segundo a matéria exibida ontem (15/11) na TV Globo, há pelo menos nove imóveis, entre casas e salas comerciais, e 20 empresas ligados à família de Magro em Coral Gables e Key Biscayne, regiões de alto padrão no condado de Miami-Dade. Também são listados, em Miami, 13 carros de luxo de marcas como Porsche, Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce, avaliados em mais de R$ 25 milhões, ligados a Magro, a ex-esposa e à filha do casal.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (11), o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal, deflagrou a Operação Caronte, que cumpriu 10 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, mirando empresários ligados ao grupo Refit.

As diligências apontam Ricardo Andrade Magro como líder da organização criminosa. Ainda estão entre os alvos: os pais do empresário, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro; seu avô, Manuel Joaquim Andrade; e seu tio, Ernesto dos Santos Andrade. Também são suspeitos Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), que não foi localizado nos endereços em São Paulo; e André Marques, piloto da Fórmula Truck, preso durante a ação.

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Segundo as apurações, todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva do setor eram comandadas pela Refit, isso permitia a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final. Entre os mecanismos identificados estão operações fictícias de importação e comercialização de combustíveis, além de compensações tributárias fraudulentas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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