Em 2019, o Custo Brasil foi estimado em R$ 1,5 trilhão, equivalente a 22% do PIB, com base em dados de 2018 - (crédito: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil )

O Custo Brasil foi estimado em R$ 3,5 trilhões por ano, o equivalente a 27,5% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025. O cálculo é do Movimento Brasil Competitivo (MBC), com apoio técnico da Monitor Deloitte, e considera os custos adicionais associados a possíveis entraves no país, em comparação com indicadores de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Pela primeira vez, o levantamento incorporou à conta os efeitos da insegurança, da ilegalidade e dos juros reais. Por causa da inclusão desses componentes, o resultado não pode ser comparado diretamente com as medições anteriores. O valor representa uma estimativa dos custos adicionais enfrentados pela economia, e não uma perda direta de recursos ou uma quantia que poderia ser recuperada automaticamente.

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O estudo organiza os entraves em sete eixos. Três deles concentram mais de R$ 2,1 trilhões, o equivalente a 62% do total: infraestrutura, capital humano e financiamento.

O maior custo está relacionado à infraestrutura, estimado em R$ 805 bilhões. O grupo reúne despesas e limitações associadas à logística, às telecomunicações, à energia elétrica e ao gás natural.

Na sequência, aparece o capital humano, com R$ 681 bilhões. A estimativa considera questões relacionadas às habilidades da força de trabalho, aos encargos trabalhistas e à judicialização. Já o financiamento de negócios representa R$ 648 bilhões, incluindo juros reais, spread bancário e risco-país. Apenas os juros reais respondem por R$ 363 bilhões desse valor.

Os outros quatro eixos são: tributos, com R$ 457 bilhões; ambiente jurídico-regulatório, com R$ 451 bilhões; integração às cadeias produtivas globais, com R$ 227 bilhões; e segurança, com R$ 192 bilhões.

O custo tributário considera a carga sobre o setor privado e a complexidade do sistema. A informalidade também é analisada nesse eixo, mas não entra na soma para evitar dupla contagem. No ambiente jurídico-regulatório, são avaliadas a eficácia das regras, a agilidade da Justiça, a interferência estatal e a proteção de patentes. Já a integração global considera tarifas de importação, produtividade e restrições ao investimento estrangeiro direto.

A série histórica aponta que, em 2019, o Custo Brasil foi calculado em R$ 1,5 trilhão, equivalente a 22% do PIB, com base em dados de 2018. Em 2021, a estimativa foi atualizada para R$ 1,7 trilhão, o correspondente a 19,5% do PIB.

Pela metodologia anterior, o custo em 2025 chegaria a R$ 2,9 trilhões, correspondente a 22,8% do PIB. Com a inclusão dos novos componentes, a estimativa passou para R$ 3,5 trilhões, ou 27,5% do PIB.