Victor Almeida, presidente da Abrapalma, e Alessandra Velasco, diretora de campo para a América Latina da Earthworm Foundation Brasil, após assinatura do acordo - (crédito: Divulgação/Abrapalma)

Belém — A cadeia produtiva da palma de óleo no Brasil quer ampliar sua área de cultivo dos atuais 283 mil hectares para 1 milhão nos próximos anos. A meta foi um dos principais temas da segunda edição da Palmacon, Conferência da Cadeia Produtiva da Palma de Óleo, encerrada nesta quarta-feira (18/11), na capital paraense.

No encerramento do evento, a Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma) anunciou duas iniciativas para fortalecer o setor. A primeira é um acordo de cooperação com a Earthworm Foundation Brasil, voltado à capacitação e à assistência técnica de pequenos produtores e empresas. A parceria também prevê ações de rastreamento da produção e pesquisas. A segunda medida é a criação de um escritório de projetos para captar recursos destinados a investimentos na cadeia produtiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Segundo o presidente da Abrapalma, Victor Almeida, as iniciativas fazem parte do compromisso da entidade com o desenvolvimento sustentável da atividade, especialmente no apoio aos agricultores familiares.

Agricultura familiar e geração de renda

O acordo com a Earthworm Foundation Brasil prevê ações de articulação institucional, capacitação e desenvolvimento de iniciativas socioambientais. Entre os objetivos estão fortalecer a participação da agricultura familiar, estimular a recuperação de áreas degradadas por outros tipos de uso da terra e ampliar o cumprimento de boas práticas nas condições de trabalho.

Atualmente, mais de 2 mil famílias de agricultores vivem da produção de palma no Pará. Juntas, elas cultivam aproximadamente 39 mil hectares. O modelo de produção prevê contratos de longo prazo e garantia de compra da produção.

Uma família com 10 hectares em produção pode alcançar receita bruta de cerca de R$ 15 mil por mês, segundo os dados apresentados pelo setor. A cadeia brasileira reúne agroindústrias, produtores rurais e agricultores familiares e responde por mais de 20 mil empregos diretos.

Pará concentra mais de 95% da produção

O Pará responde por mais de 95% do óleo de palma produzido no Brasil. O dendê, como também é conhecida a cultura, já ocupa a terceira posição entre as lavouras permanentes do estado, atrás do açaí e do cacau. Os 283 mil hectares cultivados estão distribuídos por cerca de 40 municípios. Segundo as informações apresentadas pela Abrapalma, todas as áreas foram abertas antes de 2008, em conformidade com o zoneamento agroecológico da atividade.

A produção movimenta valores expressivos no campo. No ano passado, foram colhidas 3,2 milhões de toneladas de cachos de palma, que geraram mais de R$ 2,5 bilhões, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A recuperação de áreas degradadas, sem avanço sobre a floresta, é um dos argumentos apresentados pelo setor para sustentar o cultivo.

Encontro reuniu 900 pessoas por dia

Realizada na Estação das Docas, em Belém, a segunda edição da Palmacon reuniu produtores, pesquisadores, representantes do governo e investidores do Brasil, Colômbia, Guatemala e Venezuela.

Cerca de 900 pessoas participaram de cada um dos dois dias de programação. O encontro contou com 36 palestrantes e moderadores e 26 expositores. O Espaço Abrapalma promoveu outras 16 apresentações, com foco na transferência de conhecimento aplicado e na troca de experiências.

Um dos painéis finais deu voz aos agricultores familiares, que relataram os efeitos da cultura na geração de renda e na segurança financeira das famílias. A participação feminina na atividade também foi abordada.

* O jornalista viajou a convite da Abrapalma