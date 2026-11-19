As promoções realizadas em datas com números repetidos, como 9/9, 10/10 e 11/11, ganham espaço no varejo brasileiro e podem antecipar compras concentradas na Black Friday. Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), o faturamento nominal do comércio eletrônico subiu 20,5% em 11 de novembro de 2026 em relação à mesma data de 2025.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O índice superou a expansão de 9% registrada pelo varejo total. No comércio físico, as vendas avançaram 4,1%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
-
Lojistas do DF esticam promoções da Black Friday pelo mês inteiro
-
Black Friday 2026 deve ter menos consumidores, aponta pesquisa
Tendência global e comportamento do consumidor
Popularizadas por grandes plataformas de comércio eletrônico, as datas duplas integram uma tendência internacional fortalecida na Ásia. O 11/11, chamado de Dia dos Solteiros, tornou-se um dos principais eventos promocionais do setor no mundo. No Brasil, essas campanhas oferecem cupons, descontos e condições especiais de pagamento durante o segundo semestre.
"Estamos observando no Brasil a consolidação de uma tendência global. As datas promocionais deixam de ficar concentradas em poucos momentos do ano e passam a integrar um calendário mais frequente de oportunidades de compra. O crescimento expressivo do comércio eletrônico no 11/11 mostra a importância de acompanhar esse movimento", afirma o vice-presidente de Negócios da Cielo, Carlos Alves.
Alves questiona se essas campanhas representam consumo adicional ou redistribuição das compras. "As datas duplas podem estar mudando o momento em que o consumidor decide comprar. Em vez de esperar necessariamente pela última sexta-feira de novembro, ele passa a acompanhar diferentes oportunidades de desconto e pode antecipar uma aquisição que já estava planejada. Para o varejista, isso amplia as possibilidades de venda, mas também exige mais inteligência na gestão das promoções, dos estoques e dos pagamentos. A Black Friday continua sendo uma data muito relevante, mas já não está sozinha na disputa pelas compras de fim de ano", explica o executivo.
Resultados por macrossetores e segmentos
O levantamento mostra que os macrossetores apresentaram as seguintes variações:
-
serviços: alta nominal de 12%;
-
bens duráveis e semiduráveis: avanço de 11,3%;
-
bens não duráveis: crescimento de 5,9%;
Entre os setores específicos pesquisados, os desempenhos nominais foram:
-
móveis, eletrodomésticos e lojas de departamento: crescimento de 23,6%;
-
turismo e transporte: alta de 19%;
-
cosméticos e higiene pessoal: avanço de 11,5%;
-
óticas e joalherias: resultado positivo de 7,2%;
-
supermercados e hipermercados: alta de 6,6%;
-
postos de gasolina: avanço de 5,7%.
Funcionamento do indicador
O ICVA acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro em 18 setores mapeados pela Cielo. O peso de cada setor no resultado geral é definido pelo desempenho no mês. A área de Business Analytics da empresa desenvolveu a métrica para demonstrar a dinâmica do consumo a partir de informações reais.
A unidade aplica modelos matemáticos e estatísticos para isolar efeitos do mercado de credenciamento, como oscilações de participação de mercado, substituição de cheque e dinheiro e o surgimento do Pix. O índice não reflete apenas a movimentação com cartões e não constitui prévia de resultados da Cielo.
Saiba Mais
- Economia Palma de óleo amplia apoio à agricultura familiar e aposta na sustentabilidade
- Economia Com juros altos e Congresso mais à direita, quarto mandato de Lula será mais difícil, diz The Economist
- Economia Empreendedorismo feminino cresce no Brasil, mas crédito ainda é desafio
- Economia Durigan nega que governo Lula buscará aumento da meta de inflação
- Economia Bets: Justiça bloqueia 5 aeronaves e iate de R$ 40 mi em ação da PF contra Esportes da Sorte
- Economia Bolsa Família: Caixa paga nesta quarta beneficiários com NIS de final 3 a 0