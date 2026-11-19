O avanço do e-commerce e as estratégias promocionais impulsionam as vendas on-line e a logística de entrega no varejo - (crédito: Divulgação)

As promoções realizadas em datas com números repetidos, como 9/9, 10/10 e 11/11, ganham espaço no varejo brasileiro e podem antecipar compras concentradas na Black Friday. Segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), o faturamento nominal do comércio eletrônico subiu 20,5% em 11 de novembro de 2026 em relação à mesma data de 2025.

O índice superou a expansão de 9% registrada pelo varejo total. No comércio físico, as vendas avançaram 4,1%.

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Números da Cielo sobre o 11.11 (foto: Reprodução)

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Tendência global e comportamento do consumidor

Popularizadas por grandes plataformas de comércio eletrônico, as datas duplas integram uma tendência internacional fortalecida na Ásia. O 11/11, chamado de Dia dos Solteiros, tornou-se um dos principais eventos promocionais do setor no mundo. No Brasil, essas campanhas oferecem cupons, descontos e condições especiais de pagamento durante o segundo semestre.

"Estamos observando no Brasil a consolidação de uma tendência global. As datas promocionais deixam de ficar concentradas em poucos momentos do ano e passam a integrar um calendário mais frequente de oportunidades de compra. O crescimento expressivo do comércio eletrônico no 11/11 mostra a importância de acompanhar esse movimento", afirma o vice-presidente de Negócios da Cielo, Carlos Alves.

Alves questiona se essas campanhas representam consumo adicional ou redistribuição das compras. "As datas duplas podem estar mudando o momento em que o consumidor decide comprar. Em vez de esperar necessariamente pela última sexta-feira de novembro, ele passa a acompanhar diferentes oportunidades de desconto e pode antecipar uma aquisição que já estava planejada. Para o varejista, isso amplia as possibilidades de venda, mas também exige mais inteligência na gestão das promoções, dos estoques e dos pagamentos. A Black Friday continua sendo uma data muito relevante, mas já não está sozinha na disputa pelas compras de fim de ano", explica o executivo.

Resultados por macrossetores e segmentos

O levantamento mostra que os macrossetores apresentaram as seguintes variações:

serviços: alta nominal de 12%;

bens duráveis e semiduráveis: avanço de 11,3%;

bens não duráveis: crescimento de 5,9%;

Entre os setores específicos pesquisados, os desempenhos nominais foram:

móveis, eletrodomésticos e lojas de departamento: crescimento de 23,6%;

turismo e transporte: alta de 19%;

cosméticos e higiene pessoal: avanço de 11,5%;

óticas e joalherias: resultado positivo de 7,2%;

supermercados e hipermercados: alta de 6,6%;

postos de gasolina: avanço de 5,7%.

Funcionamento do indicador

O ICVA acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro em 18 setores mapeados pela Cielo. O peso de cada setor no resultado geral é definido pelo desempenho no mês. A área de Business Analytics da empresa desenvolveu a métrica para demonstrar a dinâmica do consumo a partir de informações reais.

A unidade aplica modelos matemáticos e estatísticos para isolar efeitos do mercado de credenciamento, como oscilações de participação de mercado, substituição de cheque e dinheiro e o surgimento do Pix. O índice não reflete apenas a movimentação com cartões e não constitui prévia de resultados da Cielo.