Em um movimento para pressionar os deputados a comparecerem à sessão, Motta anunciou que a votação teria efeito administrativo - (crédito: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

Em uma vitória do governo Lula, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei complementar (PLP) com propostas de ajuste fiscal das contas públicas. Foram 353 votos a favor e 128 contrários — e houve cinco abstenções. Agora a matéria segue para a sanção presidencial. O texto é prioritário para o Planalto, que espera uma melhora de até R$ 50 bilhões no Orçamento de 2027.

A importância do projeto foi reforçada pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, antes da votação. "O ministro do Planejamento vai anunciar o contingenciamento (nesta terça). Se não votar isso, vai disparar tudo e vai precisar de um contingenciamento muito maior", afirmou a jornalistas.

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Desde a aprovação do texto no Senado, o relator na Câmara — Mauro Benevides (União-CE) — e a base governista atuaram para que a matéria recebesse o aval dos deputados sem alterações. Isso porque, caso houvesse mudanças, sua tramitação seria prolongada, tendo de retornar ao Senado para nova apreciação.

"Consideramos meritório e oportuno o projeto ora examinado, tendo em vista que seu propósito é acelerar a consolidação fiscal em curso e reforçar a capacidade do setor público de assegurar o cumprimento das metas de resultado primário e a trajetória sustentável da dívida pública", avaliou o relator.

Em um movimento para pressionar os deputados a comparecerem à sessão, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a votação teria efeito administrativo. A apreciação enfrentou posicionamento críticas de partidos da oposição, mas também de legendas da base governista. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, atuou na articulação para reduzir a resistência da matéria entre siglas aliadas do governo.

Na semana passada, Moretti tratou do assunto com a bancada do PT e, nessa segunda-feira, com a bancada do PCdoB e do PSol. Eles discursaram contra a matéria e entenderam que ela poderia envolver outras reformas mais amplas, como a questão da alta taxa de juros. A Federação PSol-Rede anunciou obstrução durante a votação do requerimento de urgência — para ir diretor ao plenário sem passar pela análise das comissões permanentes — e do PLP.

As cinco abstenções foram de parlamentares do PT e do PSol: Célia Xakriabá (MG), Erika Hilton (SP), Professora Luciene (SP), todas do PSol; e Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN), ambos do PT. Outros nove parlamentares do PSol obstruíram.

Após a aprovação do texto-base, os deputados ainda analisariam os sete destaques apresentados pelos deputados para alterar o projeto. Os deputados rejeitaram os destaques e a matéria segue para a sanção presidencial.

Contingenciamento

O projeto possibilita que o crescimento das despesas primárias seja limitado a 2% ao ano, a partir de 2027, mediante contingenciamento. O teto atual, segundo o arcabouço fiscal, é de 2,5%. O gatilho seria acionado caso o resultado primário previsto pelo governo ao longo do ano caísse abaixo do piso da meta fiscal.

O PLP também amplia, com exceções, de 10% para 20%, a redução de benefícios fiscais implementados em setores estratégicos. O texto ainda estabelece o prazo de 60 dias — contados da publicação da lei — para que o Congresso defina limites aos supersalários do funcionalismo público.

A matéria ainda altera a Lei Kandir para, entre 2027 e 2030, reduzir de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões os repasses da União a estados e municípios, com a recomposição linear sendo paga entre 2028 e 2030. No sentido contrário de ajustes fiscais, o texto autoriza, no Orçamento de 2026, que R$ 10,5 bilhões da subvenção do diesel sejam desconsiderados do cálculo da meta.

Além disso, o projeto veda que a receita obtida com o imposto de exportação do petróleo seja contabilizada na Receita Corrente Líquida (RCL) para fins de cálculo das despesas mínimas. A medida pode interferir, por exemplo, nos gastos com a saúde, que tem o piso constitucional calculado com base na RCL.

Entre os exercícios de 2027 e 2030, o projeto também limita a R$ 3 bilhões ao ano a compensação previdenciária, ou seja, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de estados e municípios.

De acordo com o PLP, os repasses anuais do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) continuam sendo corrigidos pela variação da RCL da União, inclusive em 2027. A medida evita que o fundo perca cerca de R$ 1,8 bilhão do seu orçamento para o próximo ano.