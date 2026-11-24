Jensen Huang e Alice Huang em evento, pivôs de uma investigação da Nvidia sobre espionagem - (crédito: AFP)

A Megaspeed, empresa ligada à crise da Nvidia, entrou para a lista de restrições do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, na segunda-feira (23/11). A empresa de tecnologia é suspeita de violar as leis de controle de exportação e desviar de forma ilegal chips avançados de inteligência artificial para a China.

Com a medida, a empresa sediada em Cingapura, com subsidiárias na Tailândia e na Malásia, precisará de autorização do departamento para exportar e importar mercadorias, softwares e tecnologia das empresas americanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: A mensagem de Trump que ajudou a reverter a crise e levou Jensen Huang de volta ao comando da Nvidia

A Megaspeed entrou para a lista de restrições do governo dos EUA, após o escândalo envolvendo o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, e a empresária chinesa e ex-CEO Alice Huang. Alice manteve um relacionamento com o presidente da Nvidia e foi acusada por autoridades norte-americanas de espionagem para repassar informações sobre tecnologias e chips de inteligência artificial para Pequim. A China negou as acusações e afirmou que são “infundadas”.

Na semana passada a Megaspeed divulgou um comunicado afirmando que conduz negócios legais e legítimos, incluindo o comprimento das normas de exportação dos EUA. Eles também informaram que Alice Huang deixou oficialmente a empresa em agosto de 2025.

Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca