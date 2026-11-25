"Nós temos duas premissas: de um lado, melhorar o nosso resultado primário e, do outro, preservar os direitos da população", disse Moretti, na coletiva do RARDP do 5º bimestre. - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, disse, nesta quarta-feira (25/11) que o governo “sempre discute” medidas para reduzir o crescimento das despesas obrigatórias, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma nova proposta de emenda à Constituição (PEC) para fortalecer o arcabouço fiscal.

Durante a coletiva do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do 5º bimestre, ele reconheceu discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a importância de controlar a trajetória de crescimento das despesas obrigatórias e promover ajustes nos mecanismos de controle fiscal.

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“O que nós fazemos sempre é levar ao presidente esses pontos, levar a importância de desaceleração do crescimento da despesa obrigatória para seguir em um processo de alcance e obtenção das nossas metas e não temos nenhuma decisão sobre isso”, destacou o ministro, que evitou confirmar, ou não, a informação de que o governo estaria preparando uma nova PEC sobre o tema.

Moretti reconheceu, no entanto, que o governo dispõe sempre de um “cardápio” para manter um processo de desaceleração da despesa. Segundo ele, a equipe econômica reconhece que esse processo seria fundamental para aprimorar os resultados primários. Para 2026, a regra fiscal prevê um superavit de 0,25%, com um “piso” de deficit zero, na margem de erro.

“Não por acaso, propusemos em conjunto o projeto de lei que virou Lei Complementar. Repito, ele não é um instrumento emergencial, ele é um instrumento que vai ser usado ao longo do tempo, tanto pelo lado da despesa quanto pelo lado da receita”, destacou o chefe da pasta, sobre o ajuste fiscal sancionado pelo presidente nessa terça-feira (24), após passar pela Câmara dos Deputados sem alterações.

Ainda em meio à coletiva, o ministro ressaltou que novas medidas não devem causar impactos em programas sociais e em direitos básicos da população, como teria destacado o presidente nas conversas com a equipe econômica. “Então, nós temos duas premissas: de um lado, melhorar o nosso resultado primário e, do outro, preservar os direitos da população”, completou Moretti.

