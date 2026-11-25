O Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) é usado pelos estados como referência para calcular o ICMS sobre combustíveis. - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Por Mariana Garcia* — O Conselho Nacional de Política Fazendária divulgou os novos preços de referência dos combustíveis usados pelos estados e pelo Distrito Federal para calcular o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os valores foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (25/11) e passam a valer em 1º de dezembro de 2026.



A atualização foi definida a partir de informações enviadas pelas unidades da Federação. A tabela inclui preços de querosene de aviação, álcool etílico hidratado combustível, gás natural veicular, gás natural industrial e óleo combustível.

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Etanol

Entre os menores valores de referência do etanol estão os de São Paulo (R$ 3,86 por litro), Mato Grosso (R$ 4,05) e Goiás (R$ 4,12). Na outra ponta, os maiores preços foram registrados no Amapá (R$ 5,81), em Roraima (R$ 5,34) e em Sergipe (R$ 5,05).

A tabela também traz os valores do querosene de aviação. O maior preço de referência foi registrado no Tocantins, a R$ 11,52 por litro. Em Roraima, o valor ficou em R$ 9,45, enquanto em Minas Gerais chegou a R$ 9,13.

Como funciona o preço de referência

O Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) é usado pelos estados como referência para calcular o ICMS sobre combustíveis. O indicador busca refletir os valores praticados no mercado e é atualizado periodicamente com base nas informações enviadas pelas unidades federativas.

Os preços divulgados pelo Confaz não correspondem necessariamente ao valor cobrado nas bombas dos postos. Eles servem de base para o cálculo do imposto.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro