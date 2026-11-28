O Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção ao diesel, mantendo o subsídio de R$ 2,12 por litro. A medida foi estabelecida em portaria assinada pelo ministro Dario Durigan e começa a valer neste sábado (28/11), data em que se encerraria a vigência da medida provisória que estabelecia parte do benefício.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A renovação evita a interrupção do subsídio, que seria encerrado sem a publicação da nova portaria. Segundo a Fazenda, a decisão foi motivada pela volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Com a prorrogação, o valor da subvenção permanece em R$ 2,12 por litro durante os próximos 30 dias.
Saiba Mais
- Economia Lula está cometendo o mesmo erro de Dilma em 2015, diz Jones Manoel
- Economia Brasil pode perder US$ 500 mi com suspensão da venda de carnes para UE
- Economia Escolha de Trabuco para Fazenda anima mercado e derruba dólar
- Economia Dólar cai 3,97% e fecha a R$ 5,51 um dia após anúncio de Trabuco na Fazenda
- Economia Novo ministro da Fazenda: como a escolha impacta dólar e inflação
- Economia Zeina Latif sobre novo chefe da Fazenda: "Tem que ter poder de convencimento"