Saída de Vini Jr. do Real Madrid geraria multa de 1 bilhão de euros

AE Agência Estado

(crédito: Paul Ellis/AFP)

A eventual saída de Vinícius Júnior do Real Madrid, possibilidade levantada pelo próprio craque após os seguidos casos de racismo que vem sofrendo no Campeonato Espanhol, representaria um terremoto no futebol europeu. As cifras são bilionárias - só o valor da multa de rescisão do atacante é de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões). Além disso, o time merengue dificilmente vai facilitar uma possível negociação, pois o craque é figura-chave em um elenco envelhecido e em processo de renovação. Há ainda os compromissos com patrocinadores que envolvem os principais atletas do elenco.

A multa de 1 bilhão de euros é uma prática recorrente do time merengue para blindar seus principais jogadores. Foi assim também com Cristiano Ronaldo. O valor é impagável. Esse é o montante para a compra do Ottawa Senators, do Canadá, time de hóquei no gelo que joga a National Hockey League (NHL). No futebol, em termos de comparação, a multa rescisória do norueguês Erling Haaland será de 200 milhões de libras (pouco mais de R$ 1 bilhão) a partir de 2024.

Inconformado com o tratamento que vem recebendo na LaLiga após os episódios recorrentes de discriminação racial em vários estádios, de distintas cidades espanholas, Vini Jr. levantou a possibilidade de deixar o clube. "Hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", publicou após as ofensas no estádio Mestalla, em Valência, no último domingo.

Aos 23 anos, Vinícius Júnior tem contrato até junho de 2027. A extensão do vínculo estava definido desde o fim da temporada 2021. O novo acordo foi acrescido de um ano, o que transformou o brasileiro em um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco do Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, seu salário gira em torno de R$ 52 milhões por ano.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vini está no Real desde 2018 e já soma 59 gols e 64 assistências em 224 partidas. Autor do gol do título do Real Madrid na Liga dos Campeões de 2021/2022 e um dos grandes destaques na temporada atual - não é exagero dizer que ele se tornou a principal referência ofensiva, superando Benzema -, Vini já desponta como um dos candidatos ao posto de melhor jogador do mundo nas premiações. Na atual temporada, ele é o vice-artilheiro do time (23 gols, contra 29 de Karim Benzema).

Jornalistas espanhóis avaliam que Vini Jr. é figura central do Real Madrid nas próximas temporadas, principalmente em função do declínio técnico de Benzema e das prováveis aposentadorias de Modric e Kroos. Após o episódio de domingo, o técnico Carlo Ancelotti disse que Vini é um dos melhores jogadores do mundo.

No atual cenário, provavelmente apenas o Paris Saint-Germain poderia abrir negociações pensando nas possíveis saídas de Messi e Neymar. Manchester United e Newcastle também poderiam fazer sondagens, mas o clube de Madri não cogita facilitar a liberação - mesmo que seja a vontade do atacante.

Prova disso foi a conversa que o presidente do Real, Florentino Pérez, teve com o brasileiro para acalmá-lo e dizer que o clube fará tudo ao seu alcance para protegê-lo. Vini sabe que o Real Madrid demorou para defendê-lo. A vontade de Vini de deixar a Espanha depende de muitos outros fatores, inclusive do próprio Real.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.