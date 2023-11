Adriano Martins crê em acesso do Novorizontino em rodada final da Série B

Adriano, inclusive, ajudou o Novorizontino a conquistar o acesso na Série D de 2020 - (crédito: Foto: Ozzair Jr / Novorizontino) Jogada10 Jogada10

O Novorizontino está em clima de decisão e se prepara para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, o time que enfrentará o Criciúma neste sábado (25) poderá conquistar o acesso inédito à elite do futebol brasileiro. Assim, um dos líderes da equipe do Tigre, o zagueiro Adriano Martins comentou a última vitória e o pensamento do elenco para esse confronto.

“Esse jogo contra o Criciúma é uma final. Nossa mentalidade está voltada para a vitória, única e exclusivamente. Vejo nossa campanha este ano como muito boa. Faltou só fazer alguns pontos a mais fora de casa e algumas vitórias que deixamos escapar no Jorjão. Mas todos sabemos da dificuldade que é jogar uma Série B. Temos 30 triunfos no ano. Só por isso podemos dizer que foi uma campanha muito significativa e histórica para o Novorizontino”, disse Adriano Martins.

Adriano, inclusive, é um dos remanescentes do time do Novorizontino que conquistou o acesso na Série D de 2020. O jogador, contudo, já acumula 46 jogos na temporada atual, sendo 45 deles como titular. Ele é o 22º atleta com mais minutagem na Série B (2921 minutos) e o que tem mais jogos entre os jogadores do próprio clube.

Zagueiro no Novorizontino

Além disso, o zagueiro de 26 anos também acumula estatísticas importantes, como segundo jogador com mais passes para o terço final do campo (292), segundo com mais passes progressivos (389 – 83,55% de precisão) e oitavo com mais duelos defensivos (252).

“Graças a Deus pude ter uma temporada bem ativa. Trabalho bastante fora de campo e me cuido demais. Não tive lesões esse ano e isso me possibilitou jogar bastante. A questão dos passes também é algo que o professor Eduardo me ajudou muito a evoluir e acredito estar correspondendo muito bem. É uma das minhas características que consigo implementar nos jogos”, finalizou.