Gabigol está liberado para voltar a jogar no Flamengo após condenação

O jogador Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo após a defesa do atleta conseguir o efeito suspensivo da decisão que o condenou por dois anos por fraude do exame antidoping. A informação foi confirmada pelo clube carioca nas redes sociais, nesta terça-feira (30/4).

"O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime", afirmou o Flamengo.

Após a liberação para voltar a atuar no Flamengo, Gabigol compartilhou um vídeo no Instagram ao som da música A cada vento, dos rappers Emicida e Criolo. "Clareza na ideia, pureza no coração. Sentimento como guia, honestidade como religião. Sinceramente, é isso irmão", diz trecho da canção.

Relembre o caso

Em 8 de abril de 2023, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping. Ele tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote para o teste. Além da demora para realizar o exame e não cumprir ordens, o atleta teria tratado a equipe da coleta com desrespeito. Gabigol pegou o vaso coletor sem avisar ninguém e foi na direção do banheiro. Ao ver que o oficial estava seguindo, ele se irritou.

Na ocasião, o teste de sangue deu negativo, mas o atleta foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem, que trata sobre a “tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”.

O julgamento, realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) em março, terminou com o placar de 5 a 4 pela condenação do jogador. A pena de Gabigol começou a valer a partir do dia do exame em questão, ou seja, 8 de abril de 2023. Assim, ele estaria impedido de jogar até abril de 2025.