Kaká entra no hall da fama do Orlando City

Kaká é anunciado no Hall da Fama do Orlando City - (crédito: Foto: Divulgação/Orlando City)

O pentacampeão mundial Kaká foi anunciando como o primeiro integrante do Hall da Fama do Orlando City (EUA). Aliás, o ex-meia, eleito melhor do mundo pela Fifa em 2007, aposentou-se pelo clube americano. O ex-jogador recebeu a homenagem neste fim de semana, em partida do time da Flórida pela Major League Soccer (MLS).

Kaká foi contratado para ser a estrela do time em seu ano de estreia no campeonato dos Estados Unidos e marcou o primeiro gol da história da agremiação no torneio. Ele chegou ao Orlando City aos 33 anos, em 2015, e vestiu a camisa do clube por três temporadas, até 2017. Foram 78 jogos com o uniforme roxo dos The Lions, com 22 gols marcados e 22 assistências.

“Quero agradecer ao Orlando City por esta incrível honra de ser o primeiro jogador a entrar para o Terraço das Lendas. Minha passagem pelo clube foi cheia de momentos inesquecíveis e muito orgulho, tanto dentro quanto fora de campo. O amor e o apoio dos torcedores, da diretoria, dos meus companheiros de equipe, da equipe técnica e de toda a comunidade de Orlando me marcaram profundamente. Este reconhecimento é reflexo da nossa jornada, e estou verdadeiramente grato por fazer parte da família Orlando City e Major League Soccer para sempre”, comentou Kaká.

Kaká também indicou Marta, camisa 10 do Orlando Pride, time feminino afiliado ao Orlando City, para se juntar a ele no Hall da Fama do clube (que prefere usar o termo Terreno das Lendas). Apesar de não ter conquistado títulos, ele é ídolo no clube.

Carreira de Kaká

Kaká começou a carreira no São Paulo, onde é um dos maiores ídolos, em 2001. Dois anos mais tarde, transferiu-se para o Milan, onde foi campeão italiano, europeu e mundial, além de Bola de Ouro. Em 2009, rumou para o Real Madrid, onde ficou até 2013.

Entre 2013 e 2014, Kaká retornou ao Milan. Em 1º de julho daquele ano, acertou a sua ida para o Orlando City, mas logo foi emprestado ao São Paulo. Em março de 2015, retornou ao time americano, onde encerrou a carreira em 2017.

Pela Seleção Brasileira, Kaká vestiu a Amarelinha em 88 partidas e balançou as redes 28 vezes. Além do Mundial de 2002, conquistou a Copa das Confederações de 2005 e 2009. Hoje, ele está com 42 anos.

Títulos de Kaká

São Paulo

– Torneio Rio–São Paulo: 2001

– Supercampeonato Paulista de Futebol de 2002

Milan

– Campeonato Italiano: 2003–04

– Supercopa da Itália: 2004

– Liga dos Campeões da UEFA: 2006–07

– Supercopa da UEFA: 2007

– Mundial de Clubes Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2007

Real Madrid

Copa do Rei: 2010–11

La Liga: 2011–12

Supercopa da Espanha: 2012

Seleção Brasileira

Copa do Mundo de 2002

Copa das Confederações de 2005 e 2009

Superclássico das Américas de 2014