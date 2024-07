Alcaraz vence Djokovic e é bicampeão de Wimbledon

Alcaraz recebeu o troféu das mãos da princesa Kate de Gales, que assistiu à final, na sua segunda aparição pública desde que foi diagnosticada em março com câncer, cujos detalhes ainda são desconhecidos - (crédito: Henry Nicholls/AFP)

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou seu segundo título de Wimbledon ao vencer neste domingo (14) o sérvio Novak Djokovic na final, num duelo de gerações, por 6-2, 6-2 e 7-6 (7/4).

Djokovic, de 37 anos, que não conseguiu elevar para 25 seu recorde de troféus de Grand Slam conquistados na carreira, parece fazer uma passagem simbólica de bastão com esta derrota para Alcaraz, de 21 anos, que já o havia derrotado na final de Wimbledon no ano passado.

Desta forma, Djokovic não conseguiu se vingar da derrota sofrida há um ano no mesmo palco, num jogo que naquela ocasião foi mais acirrado, chegando aos cinco sets.

Alcaraz recebeu o troféu das mãos da princesa Kate de Gales, que assistiu à final, na sua segunda aparição pública desde que foi diagnosticada em março com câncer, cujos detalhes ainda são desconhecidos.

O jovem espanhol conquistou assim o quarto título de Grand Slam, depois de já ter vencido o US Open em 2022, Wimbledon em 2023 e Roland Garros em 2024.

Alcaraz dominou a partida desde o início, quebrando o serviço do adversário no game de abertura, conseguindo quebrar cinco vezes o saque do sérvio, que só conseguiu devolver a quebrar uma vez.

O espanhol é o sexto tenista a conquistar a dobradinha Roland Garros-Wimbledon no mesmo ano.

Alé disso o triunfo em Wimbledon permitiu a Alcaraz igualar o número de vitórias no torneio londrino do seu compatriota Rafael Nadal, campeão em 2008 e 2010.

Alcaraz se torna o quarto tenista da era Open a alcançar quatro 'majors' com 21 anos ou menos, juntamente com os suecos Bjorn Borg e Matts Wilander e o alemão Boris Becker.

A derrota impediu que Novak Djokovic se aproximasse ainda mais da marca de 100 torneios da ATP vencidos, já que atualmente tem 98 e, sobretudo, igualar os oito títulos de Federer na grama londrina.

O sérvio, que sofreu uma lesão no joelho direito durante a participação em Roland Garros, e precisou ser operado há cerca de cinco semanas, chegou a Wimbledon fisicamente debilitado, mas isso não o impediu de chegar à final do torneio, em que acabou não resistindo a Alcaraz.