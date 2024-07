Dunga e esposa deixam o hospital após acidente de carro na Grande Curitiba

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e sua esposa, Evanir Miller, receberam alta e deixaram o hospital Angelina Caron. Eles estavam internados após sofrerem um acidente de carro no último sábado (13), em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba.

Todavia, o carro do casal capotou no quilômetro 39 da BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Dunga e Evanir tiveram ferimentos leves. O filho do capitão do tetra fez uma postagem em agradecimento ao hospital.

“A todos que se preocuparam e deram apoio à família; ao motorista de uma carreta que imediatamente colaborou com os primeiros atendimentos no momento do acidente; e ao Hospital Angelina Caron, que nos ofereceu uma ótima estrutura e onde fomos muito bem atendidos pela equipe”, destacou Bruno Verri, filho do casal.

Dunga fez teste do bafômetro e resultado foi negativo

Desse modo, conforme as autoridades presentes no local relataram, Dunga é quem conduzia o carro e chovia na hora do acidente. A suspeita é que o ex-jogador tenha perdido o controle da direção. Assim, durante o atendimento, os policiais fizeram teste de bafômetro nas vítimas e o resultado foi negativo.

