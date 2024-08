Time Brasília: representante da capital conquista prata na marcha atlética

Se Brasília não vinha fazendo um bom desempenho na Olimpíada ainda, isso acabou nesta quinta-feira (1/8). O representante da capital federal na marcha atlética conquistou a medalha de prata nos Jogos de Paris. Caio Bonfim, na quarta tentativa olímpica, conseguiu terminar a prova de 20km em 1h19m09s e garantiu a primeira medalha para o Brasil na história da modalidade. Além dele, a conterrânea e colega de marcha Gabriela Muniz terminou a prova em 36º, na edição de estreia da atleta.

De Sobradinho diretamente para o pódio olímpico. Caio roubou os holofotes desta quinta-feira, com a conquista inédita após terminar de cadeira de rodas em Londres-2012, aceitar a angustia do quase com o quarto lugar no Rio-2016 e o desempenho mediano em Tóquio-2020. Nas redes sociais, os internautas se emocionaram com as lágrimas do atletas e os relatos após a conquista.

Em entrevista à CazéTV, o candango abordou questões como preconceito com o esporte. "Quando eu disse que seria marchador, foi o dia que decidi ser xingado", disse Caio. Com 33 anos, o atleta comemorou a conquista ao lado da mãe e também treinadora, Gianetti Sena.

Em entrevista aos correspondentes do Correio em Paris, aos pés da Torre Eiffel, Caio falou sobre a formação e o preparo no bairro brasiliense onde foi criado e lapidado. "Sobradinho é uma cidade-satélite de Brasília. Marchando naquelas ruas, ganhei várias medalhas olímpicas, sonhando. Não pensei durante a prova, porque é preciso ser racional, é nos treinos. Isso estava no íntimo do meu coração", detalhou.

Ainda na marcha atlética, Gabi Muniz fez o debute olímpico na madrugada desta quinta. A marchadora viveu a primeira experiência com a colocação final de 36º, com o tempo 1h35m50s. A Confederação Brasileir