Treinadora da Hungria é acusada de fazer gesto supremacista

A treinadora Noémi Gelle, da ginasta Fanni Pigniczki, da Hungria, está sendo acusada de fazer um gesto supremacista durante Olimpíadas de Paris 2024. O momento ocorreu nesta quinta-feira (8/8), enquanto a dupla aguardava a nota da apresentação nas classificatórias da ginástica rítmica.

Gelle teria feito o gesto "white power", ou "poder branco" em português, que é usado pelos supremacistas brancos. O gesto é feito deixando três dedos para cima e conectando as pontas do polegar e do indicador, formando as letras W e P. Até o momento, o Comitê Olímpico Internacional (COI) não se pronunciou.

Esta seria a segunda vez que uma pessoa faz o gesto durante a competição na capital francesa. Um funcionário de uma empresa responsável por captar as imagens dos jogos teve a mesma atitude durante o skate street feminino. Nesse caso, a credencial foi retirada.

A atitude da treinadora está sendo duramente criticada nas redes sociais, especialmente porque diversos atletas negros formaram pódios nas modalidades das olimpíadas deste ano. "Algo muito sério aconteceu hoje: Noemi Gelle, treinadora da equipe húngara, faz um gesto de supremacia branca. Uma resposta ao pódio de mulheres negras + a treta da Romênia. Um absurdo e o COI tem que fazer o banimento imediato dessa racista!", compartilhou uma internauta no X, antigo Twitter.

"Ainda não vi nenhuma repercussão internacional fora deste tuíte. Noemi Gelle, treinadora da Hungria, apitando para supremacistas brancos sobre as Olimpíadas", disse outra pessoa. "A treinadora da equipe húngara Noemi Gelle fez o apito de cachorro dos supremacistas brancos após pódio só com negras na ginástica olímpica. ISSO É MUITO GRAVE? Qual vai ser a 'desculpa' a ser dada em relação a isso?", compartilhou uma terceira.

I've yet to see any international repercussion outside of this tweet. Noemi Gelle, coach from Hungary, dogwhistling to white supremacists on the Olympics https://t.co/LwPuYnxser