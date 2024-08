Filho de Tite comenta ausência do pai em jogo do Flamengo

Tite não pôde comandar o Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Apesar de receber alta no sábado após ser internado no dia anterior em razão de uma arritmia cardíaca que sofreu na altitude de La Paz. a recomendação médica era de repouso.

Assim, o filho e auxiliar Matheus Bachi foi a voz de comando na beira do gramado. Após o jogo, ele comentou a ausência do pai na partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

“A circunstância inteira foi muito difícil, no geral. Foi f… (risos). Mas tenho que ressaltar o Cleber, a comissão técnica inteira… esses caras que estão comigo e meu pai no dia a dia e se entregam ao máximo. Me ajudaram demais nesse processo, me acalmaram quando precisava e trocaram ideia. Sentimos falta dele (Tite). O mais importante de tudo é que quando ele chegou em casa, voltou do hospital com a minha mãe, eu vi que ele estava bem. Um bom semblante. Quando falei que ele estava bem, consegui ter mais um pouco de conforto e tranquilidade, sabendo que esses caras aqui (da comissão técnica) dariam respaldo para o grupo todo e também para mim, que estava precisando”, explicou.

Em relação à reestreia de Michael, o filho de Tite não perdeu a oportunidade de enaltecer o camisa 30, autor do gol que abriu o caminho para o triunfo pelo Brasileirão.

“Jogador que tem característica de drible e finalização sempre vai trazer algo de diferente. Os movimentos de último terço, entrada de área, participação em bolas de cruzamento são características dele. Alguns ajustes e vai se desenvolver mais ainda. Fez grande partida. Feliz por ele voltar bem, estar disponível e se entregar pela equipe”, continuou, antes de analisar a atuação rubro-negra:

“Feliz por termos feito uma boa partida. Oscilamos pela qualidade do adversário, mas estamos felizes com o resultado, com a estreia do Michael, que estreou com gol, e por todo o grupo, que tem se dedicado no dia a dia para honrar ao máximo essa camisa. Mais um passo dado”.

Cléber Xavier, que concedeu entrevista coletiva ao lado de Matheus Bachi, tratou de valorizar ainda mais o triunfo em razão da maratona de partidas na temporada. O Flamengo assegurou classificação na Libertadores diante do Bolívar em meio a altitude de La Paz. Com o triunfo deste domingo, o time se manteve no G4 do Brasileiro colado nos líderes.

“Estávamos saindo do jogo de La Paz, entrando em um treino que fizemos na sexta à noite com o grupo. Aí no sábado conseguimos trabalhar a estratégia para este jogo. Isso foi importante para seguirmos juntos nas primeiras posições, contra um adversário difícil. Conseguimos uma vitória boa, em que finalizamos muito. Portanto, temos que valorizar. Assim como gostamos de falar e tem que pensar jogo a jogo, fica muito (difícil) voltar para trás. Se começarmos a olhar para trás, analisamos para ir melhorando, mas temos uma decisão já na quarta-feira (Copa do Brasil). Temos que chegar amanhã (segunda) no clube, ver nossos erros e acertos, e trabalhar para o jogo contra o Bahia”, concluiu.

