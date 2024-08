Hospital divulga causa da morte do zagueiro Juan Izquierdo

O jogador era casado com Selene, com quem teve dois filhos, uma menina de dois anos e um bebê, que nasceu duas semanas antes dele sofrer arritmia cardíaca - (crédito: Eitan Abramovich/AFP)

O Hospital Israelita Albert Einstein informou que o zagueiro Juan Manuel Izquierdo, 26 anos, teve morte encefálica após parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca. O jogador do Nacional, do Uruguai, morreu na terça-feira (27/8), dias depois de passar mal durante o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o São Paulo.

Nas redes sociais, o Nacional lamentou a morte do atleta. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes.Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável", disse.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Izquierdo nasceu em 4 de julho de 1997, no bairro Nuevo París, em Montevidéu. Filho de Nelson Izquierdo e Sandra Viana, o jogador era casado com Selene, com quem teve dois filhos, uma menina de dois anos e um bebê, que nasceu duas semanas antes dele sofrer arritmia cardíaca.

O Nacional destacou que o jogador foi um atleta comprometido e querido por todos companheiros e membros do clube uruguaio. "Querido Juan, você estará sempre em nossa memória", afirmou o time.