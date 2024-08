Translado do corpo de Izquierdo será feito pela Força Aérea do Uruguai

O corpo do jogador Juan Izquierdo, 27 anos, será transportado para o Uruguai em um avião da Força Aérea do país. A aeronave deve decolar com destino a São Paulo nesta quarta-feira (28/8) e retornar ao país de origem no final do dia.

Segundo o jornal El País, do Uruguai, a liberação do avião militar Aviocar C212 ocorreu após negociações entre os dirigentes do Nacional, Alejandro Balbi e Sebastián Eguren, com o chefe do Ministério da Defesa Nacional, Armando Castaingdebat. A expectativa é que o velório seja realizado na quinta-feira (29/8), às 10h.

O Hospital Israelita Albert Einstein informou que o zagueiro Juan Manuel Izquierdo teve morte encefálica após parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca.

Nas redes sociais, o Nacional lamentou a morte do atleta. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes.Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável", disse.

Izquierdo nasceu em 4 de julho de 1997, no bairro Nuevo París, em Montevidéu. Filho de Nelson Izquierdo e Sandra Viana, o jogador era casado com Selene, com quem teve dois filhos, uma menina de dois anos e um bebê, que nasceu duas semanas antes dele sofrer arritmia cardíaca.