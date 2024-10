Tenista espanhol Rafael Nadal anuncia aposentadoria

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou a aposentadoria, nesta quinta-feira (10/10). Aos 38 anos, o atleta contabiliza 22 Grand Slam, 14 Roland-Garros e 4 US Open, além de outros 52 títulos. O anúncio foi feito via Instagram, onde Nadal deixou claro que pretende deixar as quadras após a Copa Davis. “Estou muito animado que o meu último torneio vai ser a final da Copa Davis e estarei representando meu país”.



A fase final da Copa Davis será disputada no fim do mês de novembro, em Málaga, na Espanha. O momento será mais um grande marco no fim da carreira do atleta, que além de encerrar com o apoio da torcida espanhola, também vai ter oportunidade de relembrar o primeiro título como profissional, neste mesmo torneio, em 2004, contra o americano Andy Roddick.

Nadal desabafou dizendo que um dos principais motivos que o levou a essa tomada de decisão foi em razão da queda de desempenho nos últimos anos. Ele diz que, principalmente nesses últimos dois anos, não consegue jogar sem sentir limitações. Apesar disso, ele termina o vídeo animado, grato por tudo que vivenciou e por todos que fizeram parte da trajetória dela. “Eu me sinto muito sortudo por todas as coisas que eu tive oportunidade de vivenciar”, reitera ele.

A aposentadoria de Rafael Nadal, dois anos depois da de Roger Federer, que foi em 2022, concretiza o fim de uma era, a do famoso “Big 3”, termo usado por fãs de tênis para se referir ao trio que mais se destacou no esporte. Os dois, ao lado de Novak Djokovic, foram os principais nomes do tênis profissional nas últimas duas décadas.

