Brasília bate Corinthians no NBB, vence a quarta seguida e quebra tabu

O Brasília Basquete quebrou um tabu de sete anos na noite deste sábado na sétima exibição na temporada de 2024/2025 do Novo Basquete Brasil. Ao derrotar o Corinthians por por 105 x 99 no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, a equipe candanga alcançou o quarto triunfo consecutivo nesta edição. Isso não acontecia desde 2016/2017. À época, as vítimas foram Bauru, Minas, Macaé e o Flamengo. A sequência atual foi diante do São José e do Mogi no Nilson Nelson, e diante de Pinheiros e Corinthians na capital paulista. Os próximos desafios serão em casa contra dois adversários cearenses: Fortaleza na terça-feira (5/11) e Unifacisa (9/11).

A partida desse sábado marcou a estreia de Anderson Rodrigues. O pivô foi o cestinha do Brasília Baquete com 22 pontos ao lado do ala Von Haydin, protagonista de 11 rebotes. Lucas contribuiu com 19 pontos e e seis assistências. Gamadinha novamente foi decisivo nos minutos finais com 14 pontos. Ninguém teve desempenho superior ao de Johnson. Autor de 25 combinados com outros 23 de Cauê, ele não impediu a derrota do Corinthians dentro de casa. Johnson ainda pegou cinco rebotes e distribuiu seis assistências. Elinho foi brilhante na partida com 15 passes decisivos.

"Cheguei tem apenas dois dias, mas já trabalhei e conheço a filosofia do Dedé (técnico)", comentou Anderson Rodrigues depois da partida. "O grupo também me recebeu muito bem. A energia está muito boa e vamos dar muito trabalho no campeonato", projeta.

O Brasília venceu a partida porque foi superior em pelo menos dois quesitos no confronto com o Corinthians. A equipe candanga acertou 27 lances livres contra apenas 10 dos paulistas. Houve equilíbrio nos arremessos de três com vantagem para Brasília com 14 acertos contra 13 dos anfitriões e praticamente um empate em bolas roubas. Foram cinco do Brasília e quatro do Timão.

Leia também: Brasília Basquete anuncia Anderson Rodrigues como novo contratado

O Corinthians terminou o primeiro quarto com vantagem de 33 x 24. O Brasília Basquete respondeu com 26 x 19 no segundo, mas foi para descanso perdendo parcialmente por 52 x 50. Depois do intervalo, a equipe do DF venceu o terceiro quarto apertado por 24 x 22 e viu Gamadinha fazer a diferença no período final com nove pontos para fechar o quarto em 31 x 25 e o duelo: 105 x 99.

"Foi uma partida muito equilibrada, como vai ser todo o Novo Basquete Brasil. Tivemos ótimas saída ofensivas e vamos volta para Brasília com mais essa vitória na bagagem", comemorou o técnico Dedé Barbosa em entrevista à assessoria do Basquete Brasília.

Próximos jogos

Ginásio Nilson Nelson

5/11 (20h) - Brasília Basquete x Fortalez

9/11 (15h) - Brasília Basquete x Unifacisa

Ingressos no app oficial do Brasília Basquete em todas as lojas de apps