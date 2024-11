Filipe Luís chega ao terceiro título no ano de estreia como técnico. Além da Copa do Brasil, técnico rubro-negro levantou as taças da Copa Rio, com a equipe sub-17, e do Mundial de Clubes sub-20. Conquista do torneio nacional veio no nono jogo à frente da equipe. - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF)

Belo Horizonte — Filipe Luis sempre afirmou: mesmo quando ainda jogava profissionalmente, já prospectava a futura carreira como treinador de futebol. Mas nem mesmo o ex-lateral-esquerdo deve ter idealizado um início tão promissor e vitorioso como o alcançado. Campeão da Copa do Brasil à frente do Flamengo no primeiro trabalho à beira da área técnica de um grande clube do país, o técnico encerrará a temporada de estreia na função com três títulos conquistados.

A soma de taças na galeria como treinador é amplificada pelo início de Filipe Luís como técnico das categorias de base. Tão logo pendurou as chuteiras, o técnico evitou pular etapas e optou por, inicialmente, assumir um trabalho de formação de jogadores. O convite veio para comandar o sub-17 e, posteriormente, o sub-20 do Flamengo. E o papa-títulos acumulou conquistas nos dois projetos.

O primeiro título construído a partir das orientações de Filipe Luís veio em âmbito estadual. Com os meninos da equipe de atletas com até 17 anos, o jovem treinador faturou a Copa Rio. A conquista teve consolidação em duas partidas contra o Vasco da Gama, um dos maiores rivais do Flamengo. O técnico venceu a ida por 2 x 1, perdeu a volta por 1 x 0, mas gritou “é, campeão” nos pênaltis: 6 x 5.

O trabalho consolidado rendeu a primeira promoção inesperada da carreira de Filipe Luis. Quando a equipe sub-20 perdeu o técnico Mário Jorge para o time sub-17 da seleção da Arábia Saudita, a diretoria do Flamengo recorreu ao técnico recém-campeão carioca na categoria inferior. O convite veio, inclusive, dias antes da definição da Copa Rio conquistada pelo rubro-negro.

O desafio também envolvia outra nuance importante. Pouco mais de um mês depois, o Flamengo faria a final do Mundial de Clubes Sub-17 contra o Olympiacos, da Grécia. Daí veio o segundo título de Filipe Luís no comando rubro-negro. Mesmo em início de trabalho, a equipe assimilou as orientações do novo treinador e venceu, de virada, por 2 x 1, no Maracanã.

Saga vitoriosa no profissional

Filipe Luís ia bem no sub-20 do Flamengo quando recebeu uma oportunidade de ouro: dirigir a equipe principal no restante da temporada 2024. Com a demissão de Tite, a diretoria do Flamengo voltou a recorrer à base para evitar a necessidade de contratar um novo treinador em reta final de mandato e de temporada — o grupo atual deixa o clube em dezembro.

Mais uma vez, o treinador não demorou para implementar um estilo autoral no elenco do Flamengo. Ao lado de vários conhecidos da época de jogador, Filipe Luís guiou o clube ao título da Copa do Brasil. O técnico promissor chegou à conquista dirigindo o rubro-negro em quatro jogos: os dois da semifinal diante do Corinthians e as decisões frente ao Atlético-MG.

Até aqui, Filipe Luis tem nove jogos na área técnica do rubro-negro carioca. E a conquista da Copa do Brasil também rendeu a ele o “status” de técnico mais precoce a ser campeão pelo Flamengo no século, ultrapassando Ney Franco, dono da taça do mata-mata nacional na 12ª à frente da equipe. Feitos não apenas para consolidar a força do profissional, mas também prospectar um futuro ainda mais brilhante.