‘Deveriam ter vindo antes’, afirma CEO da Copa Intercontinental, falando do Botafogo

O Botafogo enfrentou o Pachuca, do México, na semana passada, mas acabou derrotado por 3 a 0 nas quartas de final da Copa Continental, no Qatar. Com a vitória, o time mexicano avançou para a semifinal e agora disputará a grande decisão contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (18).

O CEO da Copa Intercontinental, Jassim Al Jassim, afirmou estar surpreso com a eliminação do Alvinegro e alegou que o clube deveria ter viajado com antecedência. Afinal, o Botafogo chegou ao Qatar logo após a conquista do Campeonato Brasileiro.

“Acho que eles vieram tarde demais. Jogaram uma partida três dias antes e, uma semana antes, tiveram a final da Libertadores. É muita coisa. Eles deveriam ter vindo antes. Na minha opinião, o Botafogo deveria ter terminado a Libertadores e deixado de jogar o segundo jogo do brasileiro (contra o São Paulo, dia 8/12), falando com a Confederação Brasileira para antecipar a viagem. Já aconteceu algo semelhante no Mundial de Clubes. Acho que foi o Flamengo, que veio com antecedência de cinco dias, justamente devido à diferença de fuso horário”, disse o dirigente, lembrando que o Flamengo, em 2019, chegou ao Qatar cinco dias após o fim do Brasileirão, que também havia conquistado, disse o dirigente.

Dirigente analisa final entre Real x Pachuca

“Mas é sempre bom ver essa mistura de times brasileiros, mexicanos… Todos têm diferentes características”, completou Al Jassim.

Sobre a final entre o Real Madrid e o Pachuca, o dirigente elogiou a presença das duas equipes na decisão, mas manteve o favoritismo para os espanhóis, atuais campeões da Champions League.

“Sei que eles não estavam muito bem no campeonato nacional, mas é bom vê-los na final. O Real Madrid tem mais chances de ganhar, mas nunca se sabe. Assim é o futebol”, concluiu Jassim Al Jassim.

