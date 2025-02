Relembre estreias de Neymar nos quatro clubes que passou na carreira

De volta ao futebol brasileiro, o craque Neymar pode estrear pelo Santos, nesta quarta-feira (5/2), às 21h35, em partida válida pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Além de jogar em seu país de origem, o atleta retorna às raízes, afinal o Peixe foi o clube que o revelou para o mundo do futebol.

Ao longo de sua carreira, Neymar protagonizou estreias marcantes pelos quatro clubes em que jogou profissionalmente: Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. No Santos, o "menino da vila" — como são apelidados os jogadores formados pela divisão de base santista — estreou no time profissional em 7 de março de 2009.

Neymar no Santos, no início da carreira (foto: Ivan Storti/Santos)

Santos

À época com 19 anos, o craque estreou na equipe do Santos em partida contra o Oeste válida pelo Campeonato Paulista. Embora Neymar não tenha marcado gol, o Santos venceu o jogo por 2 a 1.

Neste jogo, o promissor garoto de 17 anos entrou no segundo temp. Além de Neymar, a equipe do Santos de 2009 contava com conhecidos craques como Paulo Henrique Ganso (atual jogador do Fluminense). Neste ano, três técnicos passagem pelo time do Santos: Serginho Chulapa, Vagner Mancini e Vanderlei Luxemburgo.

(FILES) This file photo taken on March 08, 2017 shows Barcelonas Brazilian forward Neymar kissing the ball as he celebrates after scoring during the UEFA Champions League round of 16 second leg football match FC Barcelona vs Paris Saint-Germain FC at the Camp Nou stadium in Barcelona. Neymar will leave prematurely the Catalan club the player announced on arrival to a training session at the Sports Center FC Barcelona Joan Gamper in Sant Joan Despi, near Barcelona on August 2, 2017 following a rumour that he is considering a move to French club PSG. / AFP / PAU BARRENA (foto: PAU BARRENA)

Barcelona

Em sua passagem pelo profissional do Santos, Neymar demonstrou seu talento em jogos do Peixe. Isso demonstrou interesse do Barcelona, que o contratou cinco anos após a estreia no futebol brasileiro.

Na equipe catalã, o brasileiro fez sua primeira partida oficial com a camisa do Barcelona em 18 de agosto de 2013, na estreia do Campeonato Espanhol. Essa partida terminou com uma goleada do clube catalão de 7 a 0 contra o Levante. Neymar saiu do banco, mas não balançou as redes.

No Barcelona, craques como o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suarez foram seus companheiros de equipe. Esse três jogadores, inclusive, formavam o trio conhecido como 'MSN' (Messi, Suarez e Neymar).

A transferência de Neymar do PSG para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, vai render R$ 19,4 milhões para os cofres do Santos. O valor se refere ao fato de o Peixe ser o clube formador do atleta, com direito a 4% do total. O clube árabe pagou cerca de R$ 487 milhões pelo atacante. (foto: Paul Miller/AFP)

Paris Saint-Germain

Conhecido por ser um do destaques na vitoriosa equipe do Barcelona, Neymar foi contatado pelo Paris Saint-Germain (PSG) em 2017. Sua estreia pelo time francês ocorreu em grande estilo, em 13 de agosto de 2017, contra Guingamp, pelo Campeonato nacional.

Nessa partida, o PSG ganhou por 3 a 0, e Neymar marcou um gol e deu uma assistência. Na equipe francesa, jogadores como Messi e Kylian Mbappé foram companheiros de equipe de Neymar.

Neymar marcou o primeiro gol pelo Al-Hilal (foto: Atta Kenare / AFP)

Al-Hilal

Embora houvesse craques ao seu lado no Paris Saint-Germain, a passagem de Neymar pelo clube francês foi marcada por críticas, lesões e polêmicas com a torcida e dirigentes do time. Após cinco anos no elenco, a relação entre o atacante e o PSG esfriou.

Neymar, então, foi negociado em 2023 pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. A estreia ocorreu em 15 de setembro daquele ano, em jogo contra o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita. Na partida, o brasileiro começou no banco, entrou no segundo tempo e deu assistência para um dos tentos na goleada de 6 a 1 para o Al-Hilal.

De volta ao Santos

Com passagens marcantes por cada clube, Neymar sempre gerou grande expectativa em suas estreias. Dessa vez, de volta ao Santos, não será diferente. O craque tem chances de começar como titular. Mas, se iniciar no banco, será usado no segundo tempo.

A promessa é de muita festa na noite desta quarta. A expectativa é que a Vila Belmiro esteja tomada horas antes do jogo e que um corredor com sinalizadores e fogos de artifício receba o ônibus do time, onde estará o craque.