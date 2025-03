Vasco promove leilão de camisa rasgada de Vegetti contra o Nova Iguaçu

Vegetti em ação com a camisa do Vasco diante do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco decidiu promover uma ação social na plataforma “Play For a Cause” e leiloar a camisa rasgada utilizada por Vegetti na vitória sobre o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Assim, a arrecadação irá para a Associação de Moradores da Barreira do Vasco, comunidade do entorno do estádio de São Januário.

Além disso, a peça contará com o autógrafo do argentino. Vale lembrar que o lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o Cruz-Maltino já vencia por 1 a 0, o gol marcado por Rayan. Na ocasião, o atleta do Carrossel da Baixada derrubou o atacante na área.

No entanto, Vegetti precisou trocar o uniforme, e um funcionário do Vasco mostrou para a câmera da transmissão do Sportv o buraco na camisa. O leilão da camisa termina às 20h (de Brasília) da próxima quinta-feira.

Por fim, o Vasco fez outro leilão de camisas nos últimos dias, de jogadores titulares na partida de ida contra o Flamengo, pelo Carioca, também para ajudar a comunidade vizinha à Colina Histórica. Elas possuem patchs com os símbolos das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio.

