SBT sofre baixa na grade esportiva e perde dois medalhões em meio à embate com a Band

O ‘Arena SBT’ perdeu num único golpe duas das grandes referências do elenco fixo da bancada: Cicinho e Emerson Sheik. As saídas dos comentaristas ocorrem em meio a mudanças estratégicas da programação a fim de evitar futuros reveses para Band com o ‘Galvão e Amigos’, que estreia no dia 31 de março.

Cicinho deixa a emissora para se dedicar a novos projetos profissionais no meio digital, enquanto Sheik alegou incompatibilidade de agenda. A dupla se despedirá oficialmente da programação na próxima quarta-feira, dia 12 de março, quando passará o bastão para os substitutos Carlos Alberto e Kleber Gladiador.

A saída da dupla foi oficializada no site da emissora, na noite da última quinta-feira, 6. “O SBT expressa profunda gratidão a ambos por toda dedicação e contribuição ao longo dos últimos anos. Desejamos sucesso em seus novos desafios”, comunicou.

Arena SBT x Galvão e Amigos

A família Abravanel decidiu promover mudanças pontuais na exibição do Arena a fim de evitar reveses na disputa por audiência com sua concorrente. Para isso, se antecipou à estreia do programa de Galvão Bueno e definiu lançar seu novo formato já na próxima semana, no dia 12.

O Arena deixará de ser exibido às segundas-feiras, dia da resenha de Galvão Bueno na Band, para se firmar às quartas. A atração ainda irá ao ar após o Programa do Ratinho, mas um pouco mais cedo ao habitual: às 23h15. Ou seja, minutos antes do encerramento da faixa nobre do futebol.

Como a atração de Galvão Bueno está marcada para todas as segundas-feiras às 22h30, o SBT entendeu que ficaria em desvantagem ao concorrente. Isso porque o formato atual do Arena vai ao ar no mesmo dia da semana, mas às 23h30, ou seja, uma hora depois do programa da Band. Nesse sentido, perderia em audiência e, por isso, optou por disputar diretamente em dias distintos.

