Depois de 17 anos, Thiago Silva volta a disputar uma final pelo Fluminense

Thiago Silva, do Fluminense, está recuperado de uma lesão no calcanhar direito - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Após 17 anos, Thiago Silva terá a oportunidade de disputar uma final pelo clube que o revelou, o Fluminense. Assim, o Monstro estará em campo para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela primeira partida da decisão do Carioca. A última vez em que ele atuou em uma final pelo Tricolor foi na Libertadores de 2008, diante da LDU.

Vale lembrar que o defensor também esteve envolvido também na disputa da Copa do Brasil de 2007 em que o time carioca ficou com o título contra o Figueirense.

Dessa forma, essa será a primeira chance do zagueiro conquistar um título do Campeonato Carioca. Ele disputou três edições do torneio pelo clube entre 2006 e 2008 e foi vice da Taça Rio no último ano para o Botafogo.

Esse será também a primeira final do zagueiro contra o Flamengo, pois os adversários das outras decisões foram: Figueirense (Copa do Brasil), Botafogo (Taça Rio) e LDU (Libertadores).

Recuperado de lesão

Thiago Silva voltou a ser titular da equipe no empate, sem gols, com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, e está à disposição do técnico Mano Menezes.

Nesse sentido, o ‘Monstro’ retornou 23 dias depois de uma lesão no calcanhar direito. Contra a equipe da Cidade do Aço, o zagueiro permaneceu em campo durante 75 minutos, tudo dentro do planejamento, segundo o comandante.

“O planejamento era exatamente os 75 minutos que ele fez. Porque ritmo também é importante e só jogo dá isso. Por mais qualidade que o Thiago tenha, é um craque, precisa jogar e foi isso que fizemos com ele. Veio bem, clinicamente a gente já tinha toda a segurança para fazer. Está no grupo que vai disputar os dois jogos da final do Carioca”, disse o treinador.

