Do hospital às quartas da Champions: Raphinha viveu drama familiar antes classificar o Barcelona

A decisão diante do Benfica, pelas oitavas de final da Champions League, não foi a única batalha que Raphinha precisou enfrentar na última terça-feira (11). O brasileiro, cotado para o prêmio de melhor do mundo, passou o dia no hospital com o filho antes de se unir ao grupo no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Natália Rodrigues, esposa do jogador, mostrou o outro lado da moeda e compartilhou o craque junto ao filho no hospital. “Muito orgulho de ti, meu amor. Desde cedo com nosso menino e, mesmo assim, fez outra fez seu trabalho com muita maestria. És um grande pai e profissional. Te amo”, escreveu. Taia, como é conhecida, também esteve presente no estádio torcendo pelo Barcelona.

Por esse motivo, o brasileiro não se concentrou junto ao elenco no hotel como ocorre em todo jogo. Ele só se uniu à delegação momentos antes da ida para o estádio, segundo noticiou o jornal espanhol ‘Marca’.

Raphinha novamente decisivo

Autor de dois dos três gols que carimbaram o passaporte do Barcelona às quartas de final da Champions League, o atacante segue fazendo história nesta temporada. O craque chegou ao 11º gol na competição a assumiu a ponta do ranking de artilharia, se tornando, ainda, o brasileiro com mais tentos marcados em uma única edição de Liga dos Campeões.

O atacante soma mais participação em gols do que jogos pelo Barcelona, com 45 situações diretas em 41 partidas. O brasileiro já balançou as redes em 27 oportunidades, além de ter contribuído com 18 assistências aos companheiros em outras. Números históricos que o colocam à frente de outros nomes como Harry Kane (36 tentos e dez passes decisivos em 36 duelos pelo Bayern) e Salah (32 bolas na rede em 42 confrontos, além de ter sevido 22 vezes como garçom).

