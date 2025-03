Raphinha, Vini e Rodrygo: Brasil pode ter ataque de 60 gols em Brasília

Uma artilharia pesada, “importada” das trincheiras da Espanha, está em Brasília a serviço do comandante Dorival Júnior para o combate de quinta-feira da Seleção contra a Colômbia, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Juntos, Vinicius Junior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, ostentam 60 gols na temporada de 2024/2025.

O trio tinha tudo para formar um quarteto fantástico, porém, a contusão de Neymar, cortado na última sexta-feira, não permitiu. Na ausência de um camisa 9 raiz, o trio vira a principal munição do Brasil na tentativa de trocar o incômodo quinto lugar na classificação por uma escalada na tabela a cinco rodadas do encerramento das Eliminatórias da América do Sul. O confronto seguinte será diante da Argentina,

dia 25, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

No ano passado, Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior se apresentaram para a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, com 51 gols na temporada de 2023/2024. A três meses do encerramento desta, contabilizam nove a mais. E contando...

Autor de dois gols em Brasília, na goleada por 4 x 0 contra o Peru, em outubro do ano passado, Raphinha retorna ao Distrito Federal artilheiro da Liga dos Campeões da Europa. São 11 bolas na rede jogando no mesmo time do especialista Robert Lewandowski. Ele também deixou para trás os centroavantes Harry Kane (Bayern de Munique), Erling Haaland (Manchester City), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e Julian Álvarez (Atlético de Madrid). Cheio de moral, ganhou de Dorival Júnior a responsabilidade de cobrança de pênalti oficial desde o erro de Vinicius Junior contra a Venezuela. Assumiu o protagonismo e virou o artilheiro da Era Dorival Júnior com quatro gols em 11 partidas.

A performance de Raphinha ameaça o reinado de Vini. Eleito número 1 do mundo no Fifa The Best, o atacante do Real Madrid vive uma temporada menos goleadora em 2024/2025. Depois de balançar as redes 24 vezes, caiu 19. Em contrapartida, o número de assistências aumentou. Reflexo da nova parceria no ataque merengue. Mbappé rouba a cena com 31 gols em 44 exibições.

A boa fase estimulou elogios de um dos maiores centroavantes do mundo: o francês Thierry Henry. “Raphinha está à frente, na minha opinião. Marcou 11 gols na Champions League. Salah é um grande candidato, Kane é candidato, Dembélé… Mas o Raphinha está em seu melhor momento, com muitos gols e só um de pênalti. Não quero dizer que Kane ou Salah, que está fazendo uma temporada incrível na Premier League, deixem de bater pênaltis. Mas, se um jogador marca os mesmos gols sem as penalidades. temos que falar mais sobre Raphinha”. recomenda o campeão da Copa do Mundo de 1998 e vice na edição de 2006.

""Quando falamos de um atacante completo, também é preciso saber pressionar, defender, ajudar o lateral. São muitas as coisas que se deve fazer e o Raphinha executa todas”" Thierry Henry, campeão da Copa do Mundo de 1998 pela França e vice em 2006

Além de Vini, Rodrygo é um dos colaboradores do francês e também baixou o faro artilheiro. Em 2023/2024, fez 17 gols em 51 jogos. Nesta, tem 14 em 42 partidas. O número de passes decisivos é o mesmo: oito. O status de melhor do mundo de Vinicius Junior o blinda praticamente como intocável na ponta esquerda. Embora Rodrygo renda melhor aberto na extrema canhota, o espaço é praticamente cativo do amigo. Consequentemente, ele e Raphinha viram o centro das discussões táticas. Ambos sentemse bem na direita, porém, um deles ou ambos precisam ir para o sacrifício.

Com a evolução de Lamine Yamal, Raphinha alterna momentos como ponta esquerda e meia no Barcelona. Rodrygo joga em todas no Real Madrid. Virou camisa 10 com Dorival Júnior, mas sabe se comportar como falso 9 ou ponta esquerda se o técnico julgar necessário. Um dos diferenciais dele em relação a Vinicius Junior é a leitura do jogo e a capacidade de circular por mais de um setor do campo.

"Fica difícil rotular as situações aqui porque distribuímos um pouco melhor, mas são jogadores versáteis que podem atuar de uma maneira ou de outra. O Raphinha na Copa América foi muito questionado. Hoje, é um dos postulantes a buscar a bola de ouro. Jogou conosco como lateral, como atacante pelos lados direito e esquerdo, como segundo homem ou muito próximo do Igor Jesus. Em qualquer função, ele se adapta muito bem. E vemos mostrando isso no Barcelona, em qualquer situação, mudando com frequência de posição”, comentou Dorival Júnior na convocação deste mês.

"Rodrygo, da mesma forma. Tem mudado o posicionamento, ora, jogando mais aberto, ora, por dentro, ora, sendo até o atacante de referência quando não tem o Mbappé. O jogador busca esse espaço. Eles têm de criar esse espaço e eles têm que ter liberdade de movimentação. É o que acredito que, com a característica desses jogadores, nós poderemos encontrar na Seleção Brasileira”, disse.

Desempenhos pessoais nos clubes

Temporada 2023/2024

Raphinha: 10 gols e 11 assistências em 37 jogos

Rodyrgo: 17 gols e 8 assistências em 51 jogos

Vinicius Junior: 24 gols, 9 assistências e 39 jogos

Total: 51 gols e 28 assistências em 127 jogos

Temporada 2024/2024

Raphinha: 27 gols e 20 assistências em 42 jogos

Rodrygo: 14 gols e 8 assistências em 42 jogos

Vinicius Junior: 19 gols e 10 assistências em 40 jogos

Total: 60 gols e 38 assistências em 124 jogos