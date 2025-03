Ministério Público conclui julgamento de Arturo Vidal por denúncia de abuso sexual

O Ministério Público do Chile concluiu o julgamento de Arturo Vidal e descartou abuso sexual em denúncia contra o jogador do Colo-Colo, feita em novembro de 2024. O King, como é conhecido, respondia sob acusação de ter drogado uma jovem para agredi-la sexualmente durante uma festa privada de jogadores do Cacique.

O promotor responsável pelo caso, Felipe Cembrano, avaliou depoimentos – incluindo da denunciante e do jogador – e uma série de vídeos da noite do suposto episódio. Após procedimentos e análises, a Promotoria Metropolitana alegou falta de provas cabíveis para caracterizar crime. O MP agora aguarda o laudo médico definitivo do Serviço Médico Legal para encerrar definitivamente a investigação.

Arturo Vidal chegou a ser detido no dia 20 de novembro e acabou liberado após prestar seu primeiro depoimento sobre o ocorrido. Posteriormente, apresentou-se ao Ministério Público na companhia de seu advogado, José Pablo Forteza, para reiterar sua versão do caso. A defesa do King espera a conclusão da investigação para tomar medidas legais contra a denunciante.

Acusação contra Arturo Vidal

Um dos maiores nomes do futebol chileno, Arturo Vidal, e companheiros de Colo-Colo se tornaram alvos de uma denúncia de agressão sexual no dia 4 de novembro de 2024. O ‘King’ chegou a se apresentar à delegacia de Vitacura, no Chile, na mesma noite sob uma verificação de identidade.