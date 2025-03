Jornalista colombiano vê Brasil favorito, mas vê Colômbia com boas chances

Brasília já vem sendo pintada de verde e amarelo, para o jogo do Brasil contra a Colômbia na próxima quinta-feira (20/3). As seleções se enfrentam no estádio Mané Garrincha, às 21h30. Apesar de existir uma expectativa pelo público brasileiro de voltar a ver uma vitória da Canarinho, os colombianos também chegam para o embate com otimismo.

Quem garante é o jornalista Carlos Villamil, do canal DSports, da Colômbia. Em bate-papo exclusivo para o J10, o repórter falou que o Brasil é o favorito para o confronto, mas a Colômbia tem condições de vencer em Brasília.

“Favorito é o Brasil. Mas a Colômbia pode ganhar. A Colômbia venceu o Brasil em Barranquilla em 2023, tem uma boa equipe, renovada. Também que na última rodada das Eliminatórias não somamos nenhum ponto, nesta esperamos ao menos quatro. Seria um empate aqui em Brasília e uma vitória contra o Paraguai, em Barranquilla”, disse Carlos Villamil.

Além disso, o jornalista também falou de um fim de ”mito” na América do Sul. Ele entendia que era praticamente impossível vencer em território brasileiro até a vitória da Argentina, no Maracanã, ano passado. Carlos também acredita que a experiência dos atletas do Brasil podem fazer a diferença.

“A experiência pode ajudar a saber como jogar em um estádio complicado e difícil como é o Mané Garrincha. Se rompeu um mito quando a Argentina veio ao Brasil e venceu, quando ninguém vencia. Isso não significa que o Brasil vai perder de novo. Cremos que temos uma expectativa diferente do que pode acontecer na partida. E essa expectativa pode passar pelos jogadores que atuam no Brasil. Richard Ríos principalmente, que tem um grande chute de fora da área e sabe como enfrentar os brasileiros”, falou o jornalista.

Colômbia e Brasil vem sendo equilibrado

Por fim, Carlos acredita que a Seleção Brasileira tem jogadores melhores, mas o conjunto colombiano pode se equiparar em campo. Ele deu o exemplo da Copa América, onde as duas seleções se enfrentaram e empataram em 1 a 1.

“Pela história do Brasil e pelo conjunto de jogadores que tem como Raphinha, que está fazendo uma grande temporada no Barcelona. Mas nós podemos nos equiparar. Somos muito forte como equipe. Na Copa América (em duelo contra o Brasil), empatamos em 1 a 1. A Colômbia começou perdendo, mas buscou o empate e até jogou melhor. Na época, entretanto, o Brasil também vinha jogando mal. Mas agora é outro jogo”, finalizou o jornalista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.